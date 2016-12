Horoskopi, e mërkurë 28 dhjetor 2016

Dashi

Mos lejoni që probleme të vogla sot të prekin humorin tuaj si dhe angazhimin që keni në marrëdhënien tuaj në çift. Beqarët do kenë një ditë të favorshme për të realizuar takime interesante ku do të tërhiqni vëmendjen e shumë personave. Në planin financiar do keni shumë fat dhe do arrini të stabilizoni situatën.

Demi

Sot duhet të impenjoheni më shumë dhe ti përkushtoni kohë partnerit/es dhe ti tregoni që jeni pranë edhe në momente të vështira. Beqarët edhe pse do marrin shumë ftesa për takime nuk duhet të nxitohen për të marrë vendime sepse nuk do të jetë dita e tyre e mirë. Financat do jenë të mbrojtura nga Saturni.

Binjakët

Edhe pse personi që sapo keni njohur po ju merr kohë të vlefshme nga dita juaj nuk duhet të shqetësoheni, kështu e ka dashuria. Beqarët duhet të jenë ende të duruar pasi kundërshtimi i planetëve nuk do i favorizojë në dashuri. Edhe financat do jenë problematike, pasi Neptuni do ndikojë negativisht.

Gaforrja

Sot duhet të merreni patjetër me një problem tuajin personal përpara se të dalin persona të tjerë që marrin vendime për ju. Beqarët edhe pse duan të provojnë ndjenjën e dashurisë, kanë një frikë të brendshme që nuk i lejon të edhin hapa. Mërkuri do të mbështesë financat, nuk do keni asnjë problem.

Luani

Kohët e fundit nuk jeni personat e duhur për të dhënë këshilla biznesi. Gjithsesi mund të mësoni nga të tjerët, qoftë edhe nga partneri/ja. Beqarët falë mbështetjes së Venusit në shenjën e tyre do i bëjnë ata mjaft joshës dhe do bëjnë për vete këdo që pëlqejnë. Financat nuk do kenë probleme, gjithsesi tregohuni të matur me shpenzimet.

Virgjëresha

Ju nuk jeni të vendosur në gjerat që bëni dhe kjo shkakton pasiguri edhe te personi që keni përkrah. Beqarët do kenë një dite të mbushur me takime interesante të cilat do i bëjnë të ndjehen të lumtur dhe të plotësuar emocionalisht. Në planin financiar do përballeni me disa probleme, por do ja dilni falë ndihmës së Uranit.

Peshorja

Sot nuk mund të evitoni ndihmën që duhet ti jepni partnerit/es. Ai ka vërtet nevojë për ju dhe nuk duhet të kurseheni. Beqarët do përjetojnë emocione të forta dhe mund të kenë edhe ndryshime në jetën sentimentale. Në planin financiar mund të gjendeni përballë një situate të pakëndshme, kujdes me shpenzimet.

Akrepi

Nuk ka asgjë të ekzagjeruar në sjelljen tuaj. Vetëm se personat që nuk ju njohin mirë nuk mund t’ju kuptojnë. Beqarët do realizojnë takime pa fund sot, por do bëjnë mirë të tregohen të kujdesshëm në vendimet që do marrin. Financat do arrini t’i mbani nën kontroll pasi do keni edhe përkrahjen e Mërkurit.

Shigjetari

Keni kuptuar që pozita e kohëve të fundit ju ka afruar me persona që kanë thjesht interes të rrinë me ju. Beqarët do përjetojnë një ditë konfuze sot dhe nuk do kenë ide të qarta në ato që do duan të ndryshojnë. Urani do të ndikojë tek financat dhe do vendosë një ekuilibër në buxhetin tuaj.

Bricjapi

Në drejtimin që keni zgjedhur ju të dashuruarit do të keni shumë pengesa. E rëndësishme është që ju e dini mirë rrugën tuaj. Beqarët do kenë një ditë të mbushur me takime mbresëlënëse dhe surpriza të këndshme. Përfitoni nga këto mundësi. Në planin financiar do arrini të ruani qëndrueshmërinë, nuk ka vend për shqetësime.

Ujori

Sot keni kohë për tu marrë me punët tuaja dhe kjo falë suportit të madh që po ju jep njeriu juaj i zemrës. Beqarët do tregohen mjaft joshës sot dhe do bëjnë të pamundurën për të bërë për vete atë që pëlqejnë. Financat do jenë të mira falë ndikimit të yjeve, kjo ju jep mundësi për të shpenzuar.

Peshqit

Kurioziteti i tepërt sot mund t’ju lërë peng të disa situatave që nuk janë fare produktive për ju që jeni në një marrëdhënie në çift. Beqarët nuk do e ndjejnë veten gati për të bërë ndryshime, do preferojnë të argëtohen në shoqërinë e miqve. Në planin financiar bëni mirë të tregoheni sa më të matur me shpenzimet për të shmangur problemet.