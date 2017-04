Horoskopi, e mërkurë 12 prill 2017

Dashi

Raporti në çift do të jetë i mbushur me ulje-ngritje, ndaj bëni mirë të shpresoni që ta kaloni këtë fazë. Ata që janë vetëm, bëjnë mirë të tregohen më të rezervuar, në mënyrë që të mos gabojnë. Në punë parashikohet mërzi. Vetëm gjatë pasdites situata pritet të shkojë drejt përmirësimit.

Demi

Do të vijoni të jeni të ftohtë me partnerin/en. Ndonjë gënjeshtër në dashuri, nuk do ta minonte lidhjen. Për ata që janë vetëm, është moment vendimtar për të bërë për vete personin që keni interes. Në punë parashikohen tensione, qartësojini gjërat për të mos thelluar problemet. Kujdes me shëndetin.

Binjakët

Kontradiktat tuaja nuk do të gëlltiten më nga partneri/ja. Mos e teproni, mund të dëmtoni seriozisht raportin tuaj. Tregohuni të sinqertë për gjithçka. Ata që janë vetëm do jenë të tensionuar dhe të pakënaqur, madje mund të përjetojnë edhe ndonjë zhgënjim. Në punë parashikohen debate, ndaj bëni kujdes në mënyrën si argumentoni. Shmangni zënkat.

Gaforrja

Ulje-ngritjet në dashuri, do t’ju prishin humorin gjatë kësaj të mërkure. Mund të keni ndonjë zënkë me partnerin/en, ndaj mundohuni të tregoheni të durueshëm. Ata që janë vetëm, mund të sqarojnë një çështje që qëndron pezull prej kohësh. Në mbrëmje priten takime interesante. Sa i takon punës, tregohuni më energjik dhe të bindur me atë që bëni. Një situatë mund të kthehet në favorin tuaj, ndaj mos i neglizhoni mundësitë që do ju ofrohen. Financat do të vijnë duke u përmirësuar.

Luani

Do të keni mundësi të mira për të jetuar momente të kënaqshme me partnerin/en. Nëse ju mundon ndonjë dyshim, bëni kujdes të mos e diskutoni me njerëz që nuk e meritojnë besimin tuaj. Ata që janë vetëm, duhet të lëvizin për të mos humbur mundësitë, ose për të rikuperuar ato që kanë neglizhuar. Në punë, bëni projekte për aq sa mundeni. Shëndeti paraqitet i mirë.

Virgjëresha

Bëni mirë që dyshimet të cilat i mbani në vetvete ti zgjidhni duke e pyetur partnerin/en hapur se çfarë ndjen për ju. “Armatosuni” me kurajë dhe veproni. Për ata që janë vetëm, e mërkura do të jetë e mbushur me lëvizje dhe udhëtime. Në punë, do të jeni të angazhuar në njëmijë gjëra dhe do të ndiheni të tensionuar. Përpiquni që t’i mundësoni vetes një pushim.

Peshorja

Këshillohet që të jeni të ndershëm dhe të çliroheni nga situata që mund t’ju vendosin në vështirësi. Do të merrni lajme të këndshme nga një person që është larg. Ata që janë vetëm, mund të pranojnë propozimin e një personi që u është vardisur. Në planin financiar priten përmirësime të cilat do t’ju mundësojnë edhe të shpenzoni. Kujdes tregoni me shëndetin.

Akrepi

Intensiteti me partnerin/en do të jetë në maksimum. Mund të përjetoni emocione të cilat i kishit harruar. Ata që janë vetëm, mund të kenë një rikthim dëshire për ish-partnerin/en, veç kujdes që të mos gaboni. Në punë, mbylleni njërin sy për të mos e përkeqësuar situatën. Shëndeti paraqitet delikat, kujdesuni më shumë për veten.

Shigjetari

Do ndiheni pak melankolik gjatë ditës së sotme dhe lodhja nuk do ju lejojë të plotësoni kërkesat e partnerit/es. Fatmirësisht lidhja e fortë do dominojë dhe do t’i kaloni lehtësisht këto pengesa. Ata që janë vetëm, do të kenë mundësi për njohje të reja. Në punë përqendrohuni në prioritetet tuaja, në mënyrë që të mos hasni vështirësi. Kjo do të sjellë edhe përmirësim të financave.

Bricjapi

Humori juaj do të jetë i mirë, ndonëse nuk mund të thuhet se jeni të qetë. Ndonjë thashethem mund të cenojë një raport serioz. Është ditë ideale për ata që janë vetëm dhe që mund të bëjnë njohje të reja. Në punë, mundohuni të pranoni kritikat, edhe nga ato më të ashprat, nëse janë konstruktive.

Ujori

Nëse mendoni ende për një person të së shkuarës, por jeni në një lidhje tjetër, do ta gjeni veten mes dy zjarreve. Mos u përfshini në aventura që nuk zgjasin shumë. Për ata që janë vetëm, pritet të ketë zhvillime të reja, pse jo dhe udhëtime. Në punë, do të jeni të stresuar, madje mund të rrezikoni seriozisht një projekt tuajin.

Peshqit

Një lidhje dashurie po noton në ujëra të turbullta, situata nuk paraqitet e mirë. Hidhini sytë diku tjetër, nëse jeni të bindur se ajo histori është mbyllur përgjithmonë. Mundësi të mira paraqiten për ata që janë vetëm. Financat do të jenë në nivelet e tyre më të mira. Shëndeti gjithashtu nuk paraqet ndonjë problem.