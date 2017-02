Dashi

Duhet të jeni sa më konstruktivë në raportet e reja që keni ndërmarrë së fundmi në çift. Si nga ana afektive dhe ajo profesionale çdo gjë është në rrugë të mirë. Beqarët do realizojnë takime interesante sot dhe çdo ndryshim në jetën e tyre do varet tërësisht nga vendimet e tyre. Financat do jenë të mira, nuk do keni probleme.

Demi

Nëse nuk keni marrë një vendim të qartë përsa i përket marrëdhënies suaj në çift, duhet të filloni të bëni ndarjet tuaja dhe të përcaktoni prioritetet. Beqarët do jenë të vendosur për të bërë për vete personin që pëlqejnë dhe do tregohen mjaft sharmantë dhe tërheqës sot. Financat do arrini t’i mbani të stabilizuara falë menaxhimit tuaj.

Binjakët

Nuk duhet të lejoni frikërat tuaja të brendshme t’ju frenojnë për të marrë vendime që në fund të ditës janë në të mirë të lidhjes suaj të dashurisë. Beqarët edhe pse nuk do e kenë mendjen te dashuria një takim interesat me një person do i bëjë të ëndërrojnë me sy hapur. Financat do jenë të qëndrueshme.

Gaforrja

Edhe pse nuk doni të ndryshoni gjë nga rutina juaj e përditshme lidhur me marrëdhënien tuaj me partnerin/en, po e kuptoni që shumë gjëra po ju stepin dhe po ju pengojnë. Beqarët nuk duhet të tregohen arrogant, por t’i kushtojnë rëndësinë e duhur ftesave për takime. Financat nuk do jenë të këqija, gjithsesi kujdes me shpenzimet.

Luani

Problemi juaj më i madh sot është përqendrimi. Nuk do të mund të përqendroheni dot për asnjë moment. Beqarët nëse duan të ndryshojnë statusin bëjnë mirë t’i marrin gjërat me qetësi dhe të mos kërkojnë gjëra të pamundura. Në planin financiar shmangni problemet duke u treguar të matur me shpenzimet.

Virgjëresha

Sot për një kapriço tuajën do të mund të rrezikoni një projekt shumë të rëndësishëm. Do të rregulloni gjithçka në fund të ditës. Beqarët edhe pse do realizojnë takime interesante dhe të shumta, nuk do arrijnë të gjejnë dot personin për të cilin ëndërrojnë. Financat do jenë të mira, mundësi edhe për të shpenzuar.

Peshorja

Nuk ju pëlqen të merrni vendime që nuk kanë asnjë pasojë për ju të dashuruarit. Doni ose gjithçka ose asgjë. Beqarët nuk do i kushtojnë shumë rëndësi takimeve që do realizojnë, por pa e kuptuar do e gjejnë veten në lidhje. Në planin financiar situata do jetë e mirë, dhe nuk do përballeni me probleme.

Akrepi

Mos kini droje të vini në pikëpyetje impenjimet që keni për sot ju të dashuruarit. Nëse do ta bëni do të jetë për një arsye të mirë. Beqarët nuk do kenë fat sot në dashuri dhe kjo do i lërë të vazhdojnë të mbeten vetëm edhe për pak kohë. Në planin financiar do arrini të ruani ekuilibrin e të ardhurave dhe do shmangni çdo problem.

Shigjetari

Gjithmonë keni qenë aventurierë dhe kjo ju ka sjellë veç gjëra të mira. E rëndësishme është të mos sakrifikoni shumë për hir të marrëdhënies suaj në çift. Beqarët do realizojnë takime mbresëlënëse të cilat do i sjellin ndryshime të rëndësishme për të ardhmen. Financat do vinë duke u përmirësuar dalëngadalë.

Bricjapi

Duhet të hiqni dorë nga persona që kanë përfituar gjithmonë prej jush edhe kur bëhet fjalë për ata të afërmit. Është mirë të jeni koshientë për ftesitë tuaja. Beqarët nuk duhet të ndërmarrin vendime të nxitura vetëm për të ndryshuar statusin sepse mund të lëndohen më vonë. Edhe në planin financiar do përballeni me probleme serioze.

Ujori

Rruga që po përshkoni ju të dashuruarit ka shumë pengesa dhe ju e dini këtë gjë. Nuk doni të bëni kompromise për çështje të caktuara. Beqarët do kenë një ditë rutinë, ku pjesa më e madhe e kohës do i dedikohet shoqërisë dhe miqve. Financat nuk do jenë të mira, tregohuni të kujdesshëm me shpenzimet.

Peshqit

Mos kini frikë të thoni hapur mendimin tuaj sot ndaj partnerit/es. Edhe pse nuk do të keni përkrahje ajo që mendoni është e drejtë. Beqarët nuk duhet t’i besojnë të gjithë personave që do takojnë, gjërat nuk janë gjithmonë ashtu siç duken. Financat do varen nga mënyra juaj e menaxhimit.