Horoskopi, e hënë 13 nëntor 2017

Dashi

Për shkak të ndikimit të Marsit, do të përjetoni momente tensioni në familje. Bëni kujdes! Nëse duhet të bëni diçka që kërkon përkushtim dhe durim, me Saturnin armik në shenjë, mundohuni që ta shtyni për të mos rrezikuar. Edhe në planin financiar tregohuni të matur me shpenzimet.

Demi

Rruga që duhet të ndiqni është me të përpjeta. Ndërkohë duhet të tregoni kujdes ndaj konkluzioneve të cilat nuk do jenë shumë të kënaqshme. Mos lejoni që të bëni shpenzime për të cilat mund të pendoheni shumë shpejtë. Beqarët do kenë takime interesante.

Binjakët

Do të keni kuriozitet në rritje rreth botës misterioze dhe fenomeneve paranormale. Zhvillime të reja priten në horizont. Kontributi juaj do të jetë themelor për të zgjidhur disa probleme. Shëndeti paraqitet disi delikat, kushtojini vëmendjen e duhur.

Gaforrja

Mos humbni kohë me projekte interesante por të parealizueshme. Me ndihmën e Saturnit në shenjë, do të bëheni më të adhurueshëm. Nën shoqërinë e miqve tuaj do të diskutoni për argumente që do ju kërkojnë kohë.

Luani

Ndikimi i Hënës në shenjën tuaj do bëjë që gjatë pasdites të merrni pozicionin e liderit në shoqëri. Do e gjeni veten duke projektuar plane të cilat premtojnë suksese të mira. Ata që janë vetëm do preferojnë të mbajnë ende të njëjtin status.

Virgjëresha

Me ndikimin e Mërkurit, Uranit dhe Hënës, mëngjesi pritet të jetë premtues dhe plot të reja. Do të takoni njerëz që do ju frymëzojnë. Duke krijuar surpriza të kënaqshme, do të bëni një lojë dashurie gjithë intrigë dhe inteligjencë joshjeje.

Peshorja

Këshillohet që të shfrytëzoni dhuntitë tuaja dhe energjinë që ju karakterizon për të gjallëruar atmosferën në raportet ndërpersonale. Mund të bëni ndonjë gafë, por do e kaloni në mënyrë spontane pa shumë siklet. Kujdes me shëndetin.

Akrepi

Gjatë mëngjesit me ndikimin e Hënës në shenjën tuaj do të përballoni disa ndryshime të rëndësishme dhe do mundoheni që të gjeni zgjidhje të reja. Zgjedhjet tuaja varen vetëm prej jush. Duke folur me një familjar, veçse do të komplikoni jetën tuaj.

Shigjetari

Mërkuri paraqitet i butë dhe do të neutralizojë disa të papritura që do ju dalin gjatë angazhimeve të përditshme. Parashikohen keqkuptime dhe ngatërresa, si dhe ndonjë vonesë në udhëtim. Para se të shkëpusni marrëdhëniet me një mikun/en tuaj që ju ka zhgënjyer, dëgjojeni njëherë çfarë ka për t’iu thënë.

Bricjapi

Në dashuri gjithçka ecën më së miri, jeni plotë fantazi, krijues dhe pasionant. Aftësia juaj për të dëgjuar do të vlerësohet shumë nga partneri/ja. Nëse jeni vetëm, do të keni takime vërtetë entuziaste. Do të rizbuloni kënaqësinë e joshjes tek vetja juaj. Financat do jenë të mira.

Ujori

Për faj të ndikimit të Hënës, në mëngjes do të ndiheni të mbingarkuar me përgjegjësi, edhe pse të kënaqur me rezultatet. Miqtë tuaj do të jenë të gatshëm për t’iu ndihmuar, ndaj nëse keni nevojë mos ngurroni që t’i thërrisni.

Peshqit

Do të flisni dhe do të mendoni me nxitim. Ritmet do të jenë shumë të shpejta. Por në të njëjtën kohë rrezikoni që të jeni shumë impulsiv. Veproni, merrni vendime, por duhet të analizoni çdo gjë me qetësi fillimisht.