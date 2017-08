Horoskopi, e enjte 31 gusht 2017

Dashi

Marrëdhënia në çift nuk do jetë ashtu si ju e keni pritur sot dhe kjo do iu mërzisë pa masë. Më mirë qëndroni vetëm dhe reflektoni me kujdes për atë që duhet të bëni. Beqarët që nuk besonin aspak tek dashuria me shikim të parë sot do e kuptojnë se ajo është e vërtetë. Plani financiar do jetë gjithë kohës i mbrojtur dhe pa ndonjë problem thelbësor.

Demi

Duhet të bëni shumë përpjekje gjatë kësaj dite për të ruajtur harmoninë dhe bashkëpunimin në çift. Mos u tregoni striktë, por toleroni më tepër. Beqarët do kenë pretendentë me shumicë, por do jenë të pavendosur. Merrni sa kohë të doni. Dita do fillojë mirë për financat, por fundi i saj do varet nga mënyra sesi ju do i menaxhoni.

Binjakët

Në dashuri do jeni mjaft autoritarë dhe kjo mund të sjellë disa mosmarrëveshje me partnerin/en. Mundohuni që për gjithçka të flisni së bashku dhe të merrni vendimet e duhura. Beqarët do kenë flirtime pa fund dhe mundësi për të nisur aventura emocionuese. Financat do jenë të këqija dhe do iu duhet të hiqni dorë nga disa shpenzime.

Gaforrja

Jeta në çift do influencohet negativisht nga yjet. Do jeni shumë kokëfortë dhe kjo do e acarojë më së shumti partnerin/en. Dëgjojeni me kujdes atë sepse ka rrezik të shkatërroni çdo gjë që keni ndërtuar. Beqarët nuk mund të qëndrojnë dot indiferentë ndaj një propozimi që do iu bëhet. Në planin financiar duhet të tregoheni të matur.

Luani

Do keni momente shumë pasionante gjatë kësaj dite dhe do ndiheni për mrekulli. Partneri/ja do vazhdojë t’iu qëndrojë gjithë kohës pranë dhe do iu ledhatojë. Për beqarët nuk është koha e duhur për të filluar histori dashurie. Qëndroni edhe sot me të njëjtin status. Financat do jenë të mira, por nuk duhet të kryeni menjëherë investime të mëdha. Prisni edhe disa ditë.

Virgjëresha

Harmonia do mbizotërojë gjatë gjithë kësaj dite në jetën tuaj në çift. Do merreni vesh për gjithçka me partnerin/en dhe nuk do bashkëpunoni gjithë kohës. Beqarët duhet të bëjnë atë që ndiejnë pa u menduar gjatë. Jeta është shumë e shkurtër. Financat do jenë më delikate sa ju i mendonit. Merrni sa me shpejt masa.

Peshorja

Të dashuruarit do kalojnë një ditë të bukur e të mbushur me emocione të mëdha. Shfrytëzojeni sa të mundni. Beqarët do fillojnë aventura të këndshme dhe do ndihen shumë mirë. Dashuritë e mëdha nuk do jenë për këtë kohë. Në planin financiar duhet të bëni shumë kujdes. Shpenzimi më i tepruar mund të sjellë probleme të mëdha.

Akrepi

Duhet të jeni më realistë gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift dhe nuk duhet t’iu besoni shumë atyre që do iu thonë persona të tjerë. Disa do iu kenë zili dhe do kërkojnë vetëm t’iu prishin punë. Beqarët do i marrin gjërat si t’iu vijnë dhe nuk do kërkojnë me ngulm të krijojnë një lidhje. Në planin financiar do ketë shumë tronditje.

Shigjetari

Jeta juaj në çift do futet në një fazë shume te qete gjate kësaj dite. Fale një komunikimi te mire mund t’i zgjidhni te gjitha mosmarrëveshjet qe keni pasur. Beqaret do jene te pavendosur për atë qe duan te bëjnë. Më mirë reflektoni edhe pak kohë para se të hidhni çdo hap. Me shpenzimet duhet të tregoheni të matur në mënyrë që të mos keni tronditje.

Bricjapi

Ditë mjaft e favorshme për ata që janë në një lidhje. Komunikimi do shtohet dhe bashkëpunimi gjithashtu. Momentet pasionante do jenë të pafundme. Beqarët do pëlqejnë dikë i cili sapo është ndarë nga dikush. Kujdes sepse ai thjeshtë mund të dojë ngrohtësinë e dikujt dhe kjo mund t’iu lëndojnë më vonë. Në planin financiar do keni fat me shumicë.

Ujori

Do jeni shumë të lumtur sot në krahët e partnerit/es tuaj dhe do ndiheni sikur jeni në një ëndërr. Ai do kujdeset për çdo detaj që t’iu bëjë ju të ndiheni si mbretëreshë. Beqarët nuk duhet të fantazojnë shumë, por duhet t’ia lënë gjithçka kohës. Sot nuk do jetë dita e tyre më e mirë. Financat s’do jenë shumë të mira, por me ndihmën e Plutonit mund t’ia dilni.

Peshqit

Do jeni shumë në akth gjatë kësaj dite dhe nuk do arrini t’ia shprehni dashurinë partnerit/es aq sa dëshironi. Flisni më të hapur dhe sqarojani situatën, ai do iu kuptojë. Beqarët sërish do mbeten vetëm edhe pse mundësitë nuk do mungojnë. Financat do jenë goxha problematike. Ka ardhur koha të merren masa strikte.