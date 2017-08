Horoskopi, e diel 27 gusht 2017

Dashi

Kjo e diel do të rezultojë ditë pushimi e plotë, në mos ju daltë ndonjë e papritur. Do të zhyteni në natyrë, ndoshta në një zonë pyjore dhe do të kaloni një ditë mjaft të këndshme.

Demi

Hëna do të ketë ndikim negativ në shenjën tuaj, por Neptuni do të shërbejë si balancë, duke iu dhuruar momente qetësie dhe harmonie në raportin në çift dhe në familje. E rëndësishme është që të dialogoni, të tregoni gjithçka ju mundon, edhe me detaje.

Binjakët

Do të ndiheni disi të mërzitur, megjithatë një problem në familje mund të zgjidhet edhe pa ndërhyrjen tuaj. Puna do të shkojë më së miri, por ndonëse do të keni ngarkesë, do t’ia dilni mbarë.

Gaforrja

Gjatë kësaj dite do të tërhiqni vëmendjen e të gjithëve. Me mbështetjen e Neptunit, do të jeni gjithë kreativitet dhe të gatshëm për të realizuar dhe gjërat e pamundura. Qetësia e brendshme do të reflektohet edhe në raportet familjare, veçanërisht me parterin/en dhe fëmijët.

Luani

E diela do të jetë shumë e ngarkuar, e mërzitshme dhe melankolike. Gjithçka për shkak të ndikimit të Hënës në shenjën tuaj, e cila do ju përkeqësojë humorin. Gjatë kësaj dite, parashikohet që të bëni blerje të rëndësishme.

Virgjëresha

Jepuni rëndësi gjërave që vërtetë kanë vlerë. Do të ishte mirë të reflektoni lidhur me gjërat që kanë vërtetë rëndësi për ju, dhe nuk janë ato materiale. Me pak fjalë, gjatë kësaj të diele është e rëndësishme që të gjeni kohë për t’ia kushtuar vetes dhe mirëqenies suaj.

Peshorja

Kjo ditë do të jetë e lodhshme, madje edhe e mërzitshme. Ndoshta nuk do të dini ç’të bëni, pasi keni rënë në qetësi, në raport me ritmet e shfrenuara të javës. Do të merrni një ftesë të cilën duhet ta vlerësoni, pasi ndoshta do të përmirësojë humorin.

Akrepi

Për shkak të takimit të Hanës me planete të tjerë, do të jeni të mbushur gjithë ndjenjë dhe fantazi. Kushtojini pak më shumë kohë një pasioni tuaj krijues, i cili në të ardhmen mund t’iu sjellë fitime.

Shigjetari

Do të jeni tejet të ndjeshëm dhe të hutuar. Çrregullimi emocional që do të ndjeni, do të shoqërohet me pështjellime ndjenjash.

Bricjapi

Të lumtur dhe të gëzuar, kështu do të jeni gjatë kësaj të diele, në sajë të pranisë së yjeve në shenjën tuaj. Hëna favorizon raportet harmonike. Udhëtimet dhe nismat më të bukura do të jenë ato me miqtë, k do të kaloni momente vërtetë argëtuese.

Ujori

Ndikimi i Hënës në shenjën tuaj, do të bëjë që të keni ëndrra të mëdha, por kjo është dita kur do të përballeni me realitetin dhe nuk do të ndjeheni aspak të kënaqur. Miqtë do të jenë ata që do e përmirësojnë ditën tuaj, nëpërmjet nismave argëtuese.

Peshqit

Dita do të jetë mjaft e bukur, në sajë të ndikimit të Hënës dhe Neptunit. Vala e kreativitetit do ju ndjekë edhe në momentet më të turbullta. Do të arrini të vini në jetë projektet tuaja, duke marrë kënaqësi të madhe.