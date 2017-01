Horoskopi, e diel 22 janar 2017

Dashi

Do keni nevojë për ajër tjetër, në mënyrë që të arrini të qartësoni idetë tuaja dhe për të mos humbur energji. Fatmirësisht gjatë së dielës do mund të pushoni, kështu që rrini me njerëzit që doni dhe do jeni më mirë.

Demi

Nuk është e lehtë të përqendroheni në gjërat më urgjente, nëse nuk përcaktoni mirë strategjitë. Bëni mirë të ndani prioritetet. Kushtojini më shumë kohë vetes tuaj dhe pasioneve që keni, në mënyrë që të shijoni sa më shumë edhe gjërat e vogla që ofron jeta.

Binjakët

Duke qenë se nuk ju duhet të ngriheni shpejtë për të shkuar në punë apo në aktivitetet e përditshme, do e merrni ditën me shumë qetësi. Por nëse ju dalin situata të papritura, bëni mirë të mos përtoni, por t’i vini gjërat përpara dhe do merrni frytet e dëshiruara.

Gaforrja

Fjalët e ëmbla dhe shikimet gjithë dashuri nuk ju mjaftojnë? Mos pretendoni shumë nga partneri, nëse nuk doni të krijoni tensione për gjëra që nuk ekzistojnë. Kënaquni me atë që ju ofron, pasi nuk ka asnjë dashakeqësi ndaj jush. Vetëm me dialog dhe mirëkuptim, do arrini që të forconi raportin tuaj.

Luani

Keni zbuluar te personi që doni një fakt të cilin nuk e kishit kuptuar? Nuk ka asgjë të keqe, kjo gjë është tregues i faktit se lidhja është e plotësuar dhe dini gjithçka për njeri tjetrin. Në këtë periudhë jeni shumë të hutuar, ndaj përqendrohuni më shumë, në mënyrë që të realizoni me sukses gjërat që kanë prioritet.

Virgjëresha

Me Hënën në favorin tuaj, do të zgjidhni një problem që nuk është i lehtë, por do të tregoheni të fortë dhe të vendosur. Do të arrini të merrni nën kontroll situatën dhe do të merrni vlerësimin e shumë njerëzve.

Peshorja

Në vend që të rrini të ngjitur pas telefonit dhe rrjeteve sociale, bëni mirë të dilni, nëse doni të keni një takim romantik, apo thjesht edhe vetëm për t’u argëtuar. Rastet nuk do të mungojnë, kështu që mos ngurroni.

Akrepi

Në sajë të favorizimit të Hënës, e cila do të jetë në harmoni me Plutonin dhe Venusin, do të keni mundësi që të përmirësoni situatën tuaj sentimentale. Në shtëpi do të mbizotërojë një atmosferë e qetë dhe harmonike, duke premtuar një ditë vërtetë të paqtë.

Shigjetari

Sensi juaj i drejtësisë do ju ndihmojë që të zgjidhni me shpejtësi një çështje delikate, në të cilën nuk do dëshironit të përfshiheshit. Nuk ka rëndësi nëse do lini njerëz të pakënaqur, ajo që duhet nënvizuar është që ju të bëni atë që mundeni dhe keni në dorë.

Bricjapi

Me mbështetjen e Hënës dhe Plutonit në rrugëtimin tuaj, nuk do të ndalni as para rreziqeve më të mëdha. Dalëngadalë, por me vendosmëri do të zhdukni çdo pengesë, duke realizuar prioritetet tuaja.

Ujori

Po mendoni si të bëni speciale festën e ditëlindjes tuaj? Filloni të mendoni për detajet, por pa u lodhur shumë, pasi rëndësi ka argëtimi. Pritet të merrni një dhuratë të rëndësishme, e cila do u’a bëjë zemrën mal.

Peshqit

Më mbështetjen e Venusit, do e keni të lehtë të gjeni dakordësinë me partnerin, edhe nëse keni debatuar. Të debatosh, nuk do të thotë të mos e duash! Tregohuni të gatshëm që t’i jepni partnerit tuaj, atë për të cilën ka nevojë, dashurinë mbi të gjitha.