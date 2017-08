Horoskopi, e diel 20 gusht 2017

Dashi

Do jeni më të disponueshëm ndaj partnerit/es tuaj gjatë kësaj dite dhe do ia plotësoni atij dëshirat. Ai nga ana tjetër ka menduar t’iu bëjë një propozim shumë interesant dhe të veçantë. Ata që janë ende vetëm duhet të durojnë edhe disa ditë. Shumë shpejt jeta e tyre do ndryshojë rrënjësisht. Situata financiare do fillojë të përmirësohet dalëngadalë.

Demi

Shumë nga ëndrrat tuaja të dikurshme do bëhen realitet gjatë kësaj dite. Do jeni në një mendje me partnerin/en dhe dita do jetë shumë harmonike. Beqarët nuk do e kuptojnë sa afër e kanë princin e tyre të kaltër dhe do vazhdojnë ta kërkojnë aneper vende të largëta. Financat do jenë delikate.

Binjakët

Duhet t’ia shprehni më shumë ndjenjat partnerit/es tuaj sot në mënyrë që edhe ai të ndihet më mirë. Mendoni t’i bëni edhe ndonjë surprizë të këndshme në mbrëmje për të rindezur pasionin. Beqarët do bëjnë për vete shumë persona prandaj duhet të përgatiten për propozime të shumta. Financat nuk do ndikohen nga asnjë planet, situata do mbetet e njëjtë.

Gaforrja

Perspektivat janë të mira për ata që janë në një lidhje. Komunikimi do fillojë të përmirësohet dhe nuk do mbani më mëri për gjëra të kota të së kaluarës. Beqarët nuk do jenë me fat dhe do mbeten sërish vetëm. Financat do jenë përgjithësisht të mira, por ju nuk do kënaqeni me aq.

Luani

Tensioni në çift do pakësohet sot dhe do jeni më të gatshëm të bëni tolerime. Edhe partneri/ja nga ana tjetër do iu kërkojë falje për disa fjalë që iu ka thënë. Beqarët nuk do kenë aspak dëshirë të krijojnë një lidhje serioze. Ata që kërkojnë aventura do kenë shumë fat. Sektori i financave do vazhdojë të mbetet i njëjtë.

Virgjëresha

Ambienti në çift do jetë shumë i ngrohtë gjatë kësaj dite. Do qëndroni më shumë kohë pranë atij që dashuroni dhe do flisni hapur për gjithçka. Beqarët më mirë të mos iu besojnë të gjithë atyre që do i propozojnë dhe të presin disa ditë të tjera për të takuar personin e duhur. Problemet financiare do i zgjidhni një e nga një.

Peshorja

Marrëdhënia në çift nuk do jetë në momentin më të mirë sot, megjithatë nuk priten as probleme shumë të mëdha. Mundohuni të jeni të arsyeshëm dhe të mos kërkoni shumë nga partneri/ja. Beqarët do kenë një ditë të zakonshme dhe pa të reja. Në planin financiar mund të kryeni transaksionet e duhura.

Akrepi

Ditë e mrekullueshme kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. As vetë nuk e kishit menduar se parteri/ja do mendonte aq shumë për t’ua bërë qejfin e për t’ua plotësuar dëshirat. Beqarët do kërkojnë me ngulm të krijojnë një familje, por nuk do jenë me fat. Në planin financiar do jeni më të privilegjuar. Nuk priten probleme.

Shigjetari

Marrëdhënia juaj me personin që keni në krah do jetë shumë e mirë sot. Do flisni lirshëm me të dhe do ua shprehni të gjitha ndjenjat. Edhe beqarët do kenë fat në dashuri dhe do takojnë personin që kanë ëndërruar prej kohësh. Lëreni veten të lirë dhe udhëhiquni nga ndjenjat. Financat do jenë më të mira, do përmirësohen ndjeshëm.

Bricjapi

Nuk do e pranoni aspak që partneri/ja të mos tregohet i sinqertë me ju dhe kjo do krijojë debate të njëpasnjëshme në çift. Dita nuk do ketë aspak qetësi. Beqarët do kenë shumë fat. Pa pritur dhe në një vend që as nuk e kishin imagjinuar ndonjëherë do takojnë një person fantastik. Në planin financiar duhet të vazhdoni të tregoheni të kujdesshëm.

Ujori

Jeta sentimentale e të dashuruarve do jetë më e animuar. Bashkëpunimi do mbizotërojë gjatë gjithë kësaj dite. Beqarët do jenë më fatlumët e kësaj dite. Ata do kenë takime mjaft interesante. Planetët do influencojnë negativisht në planin financiar, kështu që duhet të merrni masa strikte që situata mos destabilizohet.

Peshqit

Ditë përgjithësisht e qetë dhe pa probleme kjo e sotmja për të dashuruarit. Do silleni mirë me atë që keni në krah dhe do ia vini në pah gabimet që mund të bëjë. Ai do iu kuptojë dhe do iu falënderojë. Beqarët do kenë mundësi pa fund për të takuar persona interesantë. Në planin financiar bëni mirë të tregoheni të arsyeshëm.