Helmohen nga uji i çezmës, 20 pacientë në ditë në spitalin e Laçit

LAC- Mjekët në urgjencën e Kurbinit ngrenë alarmin, pasi prej së premtes së kaluar janë shtuar pacientët që paraqiten në spital me simptoma të helmimit. Dyshimet e para janë për një helmim masiv nga uji i pijshëm, nisur edhe nga deklarimet e pacientëve. Shtimi i rasteve dhe simptomat e rënduara që ata shfaqnin, bënë që spitali të jepte alarmin tek instancat përkatëse.

Nga mbledhja e të dhënave rezultoi se pacientët banonin në të njëjtën lagje, ndërsa pjesa më e madhe e tyre ishin banore të të njëjtit pallat.

Shefi i Urgjencës në Spitalin e Kurbinit, Agron Lala, thotë se nga dita e premte janë paraqitur rreth 20 pacientë në ditë me simptoma të njëjta helmimi. Sipas tij dyshimet e para janë për një helmim masiv nga uji nisur nga deklarimet e pacientëve.

“Të premten u vu re se të sëmurët nuk po paraqiteshin në urgjencë në një situatë të zakonshme, dhe për këtë ne njoftuam drejtorinë e Shëndetit Publik. Në këtë stinë ka zakonisht shtim të rasteve me të vjella, por në rastet e ditëve të fundit kishin edhe probleme të tjera. U vu re se të gjitha rastet vinin nga e njëjta zonë. Pacientët vijnë marrin kujdesin parësor këtu në urgjencë dhe pastaj shkojnë në shtëpi. Besoj se aty pati një bashkim të ujërave të zeza me ato të bardha”, u shpreh Agron Lala, Shefi i Urgjencës në Kurbin.

Drejtori i Shëndetit Publik, Gazmir Dervishi, tha se menjëherë pasi janë njohur me situatën kanë marrë kampionët, dhe i kanë dërguar për analiza në Tiranë. Ai thotë se nga analizat paraprake të kryera në Laç, ka rezultuar se uji i depozitave që përdoreshin nga banorët e pallatit, por edhe të disa banesave përreth, është i ndotur.

“Ditën e premte kemi patur disa shtrime në spitalin e Laçit. Nuk e dimë saktësisht se çfarë ka ndodhur deri më tani, pasi ende nuk kemi marrë rezultatet e analizave. Por sipas analizës paraprake të kryer këtu në laboratorin tonë ka rezultuar se uji ka qenë i ndotur në një pallat dhe në atë lagje. Por problemi është i lokalizuar. Nuk di të them saktësisht nëse problemi është i depozitave të ujit. Mundet edhe të ketë problem tubash të ujësjellësit. Ne do ta shohim më tej problematikën. Ashtu siç veprojmë gjithmonë në të tilla raste, ne e lokalizojmë problemin, e pastrojmë, e klorifikojmë. I kemi bërë kërkesë edhe bashkisë, kemi kërkuar bashkëpunim edhe me Drejtorinë e Shëndetit Publik në Tiranë. Për mendimin tim nuk është problem i ujësjellësit pasi ne analizat e ujit i bëjmë çdo ditë. Megjithatë kjo mbetet për t’u parë”, tha Gazmir Dervishi, Drejtori i DSHP në Kurbin.

Banorët e pallatit ku ka ndodhur ndotja shprehen se ka 15 ditë që uji në çezmat e tyre vjen i ndotur. Ata tregojnë se uji ka një erë të rëndë dhe se nuk mund ta përdorin për asgjë. Për të siguruar ujë të pijshëm apo për nevoja të tjera, ata janë të detyruar që të mbushin në burime disa kilometër larg banesave së tyre.

Një banore e zonës thotë se prej dy javësh kanë probleme me ujin e pijshëm.

“Uji vinte erë të keqe. Ne u sëmurëm të gjithë si familje. Probleme kanë patur edhe fqinjët tanë. Kemi shkuar të gjithë në spital”, thotë ajo.

“Prej 15 ditësh uji vjen i pistë dhe i përzier me ujërat e zeza. 6 pjesëtarë të familjes i kam patur me serume në spital. Lutemi të gjendet zgjidhje. Kemi marrë mbi 40 firma në lagje për t’u ankuar edhe më lart, pasi te Ujësjellësi jemi ankuar”, thotë një tjetër banor.

Burime zyrtare nga Ujësjellësi i Kurbinit bëjnë me dije se shkak i helmimit të banorëve nuk është ujësjellësi, por depozitat e vetë banorëve të këtij pallati të cilat janë jashtë çdo kushti higjeno-sanitar. Uji me orar detyron banorët të përdorin depozita në kushte të papërshtatshme, çka sjell edhe situata të tilla.