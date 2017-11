Gjesti i Hygerta Sakos që provokoi serbët në Beograd!

Ndeshja e shumë përfolur midis Skënderbeut edhe Partizanit të Beogradit e cila luhet mbrëmjen e sotme ka tërhequr fokusin e të gjitha mediave kryesisht të dy vendeve.

Shumë gazetar nga FiFa janë nisur për në Beograd për të raportuar ndeshjen, por ajo që ka bëre gazetarja sportive shqiptare Hygerta Sako ka lënë me gojë hapur tifozërinë serbe dhe jo vetëm.

Teksa ndeshja do edhe disa orë të fillojë, gazetarja ka zbritur në fushë dhe ka realizuar një foto me mesazh mjaft domethënës. Hygerta shfaqet në fushën e blertë e ulur dhe me duar ka formuar simbolin e shqiponjës dykrenare.

“Erdhën shqipet”, ka shkruar gazetarja bashkëngjitur fotos. Ndërsa vlen të përmendet se një foto e tillë mund të mos pritet mirë nga ana e serbëve./Dritare