Gazetari investigativ: Pse dyshoj tek e njëjta “dorë” për 3 grabitjet në Rinas

Gazetari investigativ i News 24, Artan Hoxha menjëherë pas grabitjes së 100 mijë eurove në Qafë-Kashar, ku katër persona me një makinë u përplasën e grabitën nën kërcënimin e armëve blindin që transportonte paratë drejt Rinasit, ngre dyshime se autorët mund të jenë të njëjtët, si në rastin e grabitjes së dhjetorit 2015, ashtu edhe në atë të qershorit 2016, brenda pistës së aeroportit.

“Si është e mundur që bankat e nivelit të dytë që janë bërë pre e grabitjes disa herë nuk marrin masa? Duket se grabitësit e dinë mirë linjën me të cilën lëvizin paratë, itinerarin dhe eskortën që i shoqëron ato. Edhe pas tre grabitjeve nuk është ndryshuar as eskorta, as mënyra e sigurisë, ndonëse vazhdimisht policia e shtetit ka kërkuar ta ndryshojmë. Përgjegjësi kanë vetë bankat që kanë lejuar të bëhen pre e grabitjeve”, thotë Hoxha.

Sipas tij, grupet e policisë janë ende duke hetuar për ngjarjen, po sekuestrojnë provat dhe po mundohen të fiksojnë gjurmë gishtash dhe elementë të tjerë, ndërsa postblloqe të shumta janë ngritur në disa qytete.