‘Game of Thrones 7’, shikuesit “parashikojnë” se kush do të vdes në seritë e reja

Mos u habisni! Të huajt nuk hedhin baste vetëm për sportin si Shqiptarët, por edhe për serialet.

E ndërsa pak muaj na ndajnë nga fillimi i sezonit të shtatë të Game Of Thrones në HBO, Sports Betting Experts ka pyetur në një sondazh rreth serialit afro 10,000 fansa të tij, me tema shumë pikante. Ndër to, edhe se kush do të vdesi këtë sezon të GOT.

I pari me 14% ishte Theon Greyjoy. Në vendet e dytë me 8% u rendit Melisandre (Carice van Houten), i ndekur nga Davos Seaëorth (Liam Cunningham) dhe Jorah Mormont (Iain Glen).

Sipas mendimit të shikuesve ata që mund ta pësojnë, por edhe të jenë me fat këtë sezon të shtatë, Bran Stark (Isaac Hempstead Wright), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), dhe Jon Snow (Kit Harington).