FOTOT/ Briseida Shehaj me xhinse e bluzë sportive në darkën e partisë

Partia Socialiste ka organizuar një festë për anëtarët e njësisë numër 3 në kryeqytet.

Burra, gra e të rinj janë mbledhur për të darkuar e kërcyer në një restorant.

Në mesin e tyre ishte ish-Drejtoresha e Tatimeve, e cila rreth një muaj më parë dha dorëheqjen edhe nga detyra si zv. ministre e Ekonomisë, Briseida Shehaj.

E famshme edhe për pamjen e saj tërheqëse, Shehaj nuk e ka “respektuar” shumë eventin. Ndoshta me dëshirën për t’u ndjerë rehat, ajo ka shkuar të festojë me miqtë socialistë veshur me xhinse e një bluzë sportive.

Gjithashtu bie në sy se Shehaj nuk është grimuar aspak duke u shfaqur ujë e sapun.

Siç shihet edhe nga fotot, e buzëqeshur dhe e lirshme larg seriozitetit të konferencave, ajo duket se e ka shijuar shumë këtë darkë.