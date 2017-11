Në ditë të zymta si kjo e sotmja, sidomos kur qëllon të jetë edhe e hënë, një fotografi si kjo e Eneda Tarifës bëhet gati e papërballueshme! Këngëtarja duket se po shijon disa ore relaksi në një vaskë me qumësht e petale trëndafili. Sikur mos të mjaftonte kaq, pranë vetes ka edhe një gotë verë dhe disa ushqime të vogla…Pra, në vaksë, duket se do të qëndrojë për gjatë…Kush nuk do donte të ishte aty, ne vend te saj?