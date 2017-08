FOTO & VIDEO/ Xhensila Myrtezaj festë beqarie në jaht, surprizë një striptist

Këngëtarja Xhensila Myrtezaj kur kanë mbetur edhe pak ditë nga dasma me aktorin Bes Kallaku, ashtu siç është bërë traditë tashmë ka shijuar momentet e fundit në atë të ashtuquajturën “Festën e Beqarisë”.

E surprizuar nga mikeshat e saj, në një ambient të mbushur me lule dhe tullumbace ku dominonte ngjyra e bardhë, Xhensila shijoi momente emocionuese në prag të martesës së saj me aktorin Bes Kallaku.

Alketa Vejsiu, e cila ka organizuar edhe festen surprizë ka shkruar:

“Është një kënaqësi e veçantë te organizonim këtë darkë surprizë pak ditë para martesës me miken e saj të rrallë dhe speciale. Diku buzë detit, është ankoruar dhe do lundroje nje Yacht me disa super goca qe po shijojne kete #bachelorateparty te organizuar me dashuri. Na mungon @bes_kallaku por eshte feste gocash!”

Mikeshat e këngëtares, por edhe motra e saj, siç duket edhe nga fotot janë veshur të gjitha njëlloj, me bluza që shkruajnë ‘Skuadra e Nuses’. Këtë e ka treguar vetë Xhensila në një postim në Instagram ku shkruan: ‘Më surprizuan!’

Por “qershia mbi tortë” duket se ka qenë një striptist.

Në një video të publikuar tregohet një pjesë e festës së beqarisë ku i “ftuar” ka qenë edhe një striptist, duke bërë që të “çmenden” vajzat.