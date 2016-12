FOTO/ Hamburgu prezanton Mavrajn: Do të jap gjithçka

Tashmë nuk ka më dilema, por vetëm fakte, si fotoja e sotme e parë e Mërgim Mavrajt, i cili u prezantua zyrtarisht me fanellën e skuadrës së re.

30-vjeçari la Këlnin, aty ku në fazën e parë të këtij sezoni luajti në të gjitha ndeshjet, dhe kontrata e re e firmosur do ta mbajë deri më 30 qershor 2019 tek Hamburger SV.

Mërgim Mavrajt i kishin mbetur vetëm gjashtë muaj kontratë te Këln.

“Do të jap gjithçka për skuadrën që nga janari,”, – tha Mavraj pas hedhjes së firmës.

Çfarë lojtari duhet të presin tifozët e Hamburgut?

Unë jam një person i cili nuk dorëzohet asnjëherë, nuk trembem përballë asnjë detyre që mund të kem përpara, sado e vështirë të jetë. Si lojtar nuk jam agresiv, por mundohem të rrezatoj qetësi me aftësinë që kam në lojën me pasime. Si një qendërmbrojtës, kjo do të jetë gjithmonë një çështje ekuilibri, pasi nga njëra anë duhet të jesh i fortë sa duhet për të ndalur lojtarin më të fortë të kundërshtarit tënd, ndërsa nga ana tjetër duhet të kesh edhe një mesatare të mirë pasimi. Ndaj tifozët e Hamburgut duhet të presin një organizim të mirë loje dhe që të ruajmë portën e paprekur.

Sa e vështirë është të shkosh në një klub të ri dhe një skuadër të re në gjysmën e sezonit?

Kjo është një situatë pak komike po të merret në konsideratë fakt se unë kam qenë në fushë me Këlnin vetëm një javë më parë. Por për mua është mirë që ndeshjet vijnë shpejt. Më duhet të përshtatem shpejt dhe ndryshe nga vera, nuk kam përpara shumë ndeshje miqësore dhe tetë javë përgatitje për sezonin. Për më tepër, njoh disa lojtarë të kësaj skuadre. Me Luis Holtbi dhe Matias Ostrzolek kam luajtur te Bohum, ndërsa Nikolai Myler dhe Tom Mikel unë i njoh nga koha te Grojter Fyrth.

Si do të dëshironit të kontribuonit personalisht? Te Këlni nuk munguat në asnjë ndeshje dhe ishit titullar gjatë fazës së parë…

Nuk do të mërzitesha aspak nëse kjo seri e imja ndërpritet, por sigurojmë qëndrimin (qesh). Sigurisht që do të dëshiroja të kontribuoja në suksesin e klubit dhe do të dëshiroja të tregoja atë besim që kam në aftësitë e mia. Gjithmonë ke objektiva personal, por e para është skuadra. Unë gjithmonë ndihmoj skuadrën dhe nëse nuk do të luaj, do të gjej një mënyrë tjetër për ta ndihmuar atë.