Flet aktori shqiptar Rimi Beqiri: Kur recitova në krah të Terence Hill

Nga Oralda Lahe

Rimi Beqiri: Aktorët e talentuar kanë qenë gjithmonë si një model për t’u marrë në konsideratë. Gjithashtu kujtoj se kur kam qenë i vogël dhe unë kam pasur idhullin tim. Nuk dua të përhap emra si sepse janë me të vërtetë shumë.

Rimi si ka nisur rruga juaj drejt aktrimit?

Kam filluar për pasion deri në moshën 20 vjeç kur jetoja në Firence (Itali) tek xhaxhai im. Fillimisht kam frekuentuar “Shkollën Nacionale të Kinemasë Indipendente”, ku aty fillova të studioj aktrim. Në të njëjtën kohë fillova të marr pjesë në disa role tek filmat me metrazh të shkurtër dhe të gjatë, të prodhuar nga e njëjta shkollë. Po në Firence fillova të ndjek një kurs tjetër teatri tek “Teatro Tedavi 98”, ku kam marr pjesë në shumë shfaqje humori e skeçe të ndryshme në Toskanë. Në vitin 2008 u zhvendosa në Romë, ku aktualisht jetoj dhe bëra audicion për të hyrë në “Akademinë Internacionale të Teatrit”, më përzgjodhën dhe pas 3 vjetësh u diplomova si aktor dhe ndihmës regjisor. Kam filluar të aktroj si profesionist në disa role të vogla tek seritë televizive të famshme si “I Cesaroni 3” (2009), “Il Commissario Rex 7” (2013), “Un passo dal cielo 3” (2015). Jam pjesë në shumë produksione të filmave si: “Dov’è Sisifo” (2005), “The darkest Night” (2009) , “Reality News” (2014) me regji të Salvatore Vitiello. Po në produksione Indipendent jam protagonist dhe në filmin aksion “Connections: segment HOBO” (2013) me regji të Daniele Misischia, më pas co-protagonist në dramën historike mbi jetën e poetes Vittoria Colonna “Festina lente” (2016) dhe regji të Lucilla Colonna. Filmi ka marrë vlerësime të ndryshme në festivale ndërkombëtare. Kam marrë pjesë në filmin dramatic “The Plastic Cardboard Sonata” (2015), me regji të Enrico Falcone dhe Piero Persello, njëherësh pjesë e disa festivaleve ndërkombëtare. Në Kosovë kam bashkëpunuar me aktorin e mirënjohur Halil Budakova dhe Çun Lajçi, në filmin “Virus: Extreme Contamination” (2016) me regji të Domiziano Cristopharo. Së shpejti ky prodhim pritet të dalë dhe në kinemanë shqiptare. Momentalisht po bën xhiro në Festivale Ndërkombëtare. Jam protagonist dhe në filmin dramatik “Altin in Città” (2017) me regji te Fabio del Greco, pritet të shfaqet në disa kinematë italiane në prill të po këtij viti.

Çfarë do të donit të bënit ndryshe në këtë profesion?

Në fillim kam punuar ne profile të tjera si elektriçist mes të tjerash. Dëshira ime ishte të bëhesha sipërmarrës i firmës time, të kisha bashkëpunëtorë që të punonin me mua.

Sa ndikon aktori me rolet e tij në jetët tona?

Saktësisht nuk e di sa mund të ndikojë në jetën tonë. Mendoj që aktori i talentuar dhe i dashur nga shumica e publikut, mund të ndikojë në mendjen, ndjenjat tona. Aktorët e talentuar kanë qenë gjithmonë si një model për t’u marrë në konsideratë. Gjithashtu kujtoj se kur kam qenë i vogël dhe unë kam pasur idhullin tim. Nuk dua të përhap emra si sepse janë me të vërtetë shumë. Dihet aktorët e mirënjohur, të famshëm kanë ndryshuar shumë në fantazitë tona.

Jeni i njohur në Itali dhe më pak në Shqipëri është zgjedhje apo rrethanë?

Mendoj që është një rrethanë, fati, stili i jetës të gjitha këto më kanë stacionuar në Romë. Kam shumë vullnet dhe jam aktiv për të bërë gjëra me interes në vendin tim të lindjes.

Projekti më i veçantë për ty në karrierën e artistit?

Çdo projekt është i veçantë ka bukurinë e vetë. Kam qenë shumë i gëzuar kur mu dha mundësia të recitoj si protagonist punate, afër aktorit të mirënjohur italian Terence Hill, në serinë televizive “Un Passo Dal Cielo 3”. Gjithashtu ndihem krenar për të gjitha punët që kam zhvilluar në kinema.