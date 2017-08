Fillon më 2021, marrin pjesë 24 skuadra: Njihuni me Super Botërorin e Klubeve

Super Botërori i Klubeve, i cili duhet të zëvendësojë Kupën e Konfederatave aktuale, do ta shohë dritën në vitin 2021 dhe do të luhet në Kinë.

FIFA ka dhënë dritën e gjelbër në punën e departamentit të kryesuar nga Zvonimir Boban, zëvendëssekretar i përgjithshëm, duke konfirmuar informacionet e avancuara nga “Mundo Deportivo” dhe “Gazzetta dello Sport”.

Ky turne i ri do të jetë me 24 pjesëmarrës.

Ky Super Botëror i ri, që do të luhet çdo katër vjet, dëshiron të jetë një kopje e Kupës së Botës, e cila festohet në të njëjtën frymë. Klubet do të klasifikohen përmes garave të Konfederatës; në rastin e Europës, përmes Ligës së Kampionëve.

Do të luhet në verë (në gjysmën e dytë të qershorit) dhe fituesi do ta mbajë titullin për katër vjet.

Tetë grupe

Të 24 pjesëmarrësit në këtë Super Botëror për Klube do të shpërndaheshin në tetë grupe me nga tri skuadra.

Shpërndarja në bazë Konfederatash, në parim do të ishte: 12 klube europiane (UEFA), pastaj 5 klube amerikano-jugore (Conmebol), 2 klube afrikane (CAF), 2 klube aziatike (AFC) dhe 2 klube amerikano veriore (CONCACAF). Kërkohet një zgjidhje në mënyrë që Oqeania të ketë një përfaqësues, që mund të arrijë të shërbejë si lidhës i mëparshëm me disa konfederata të tjera.

Të 12 klubet europiane do të jenë katër fituesit e fundit të Ligës së Kampionëve, katër finalistët e fundit dhe katër të tjerë me koeficientin më të mirë europian.

Duke marrë këtë shkallë, nëse tani do të luhej Super Botërori për Klubet, nga Europa do të ishin pjesëmarrës: Real Madrid, Barça, Juventus dhe Atletico Madrid, plus tetë ekipe të tjera, sipas renditjes së tyre të veçantë.

FIFA beson se do të jetë një bast shumë atraktiv për klubet, që do të gjeneronte të ardhura interesante ekonomike për atë se sa atraktive do të ishte.

Do të ishte si Kampionati Botëror, por në vend të kombëtareve do të garonin 24 klubet më të mira të të gjitha konfederatave.