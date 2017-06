Eva Murati sqaron “lëmshin” e fotos provokuese me futbollistin e njohur

Ç’nuk u tha e ç’nuk u shkrua për foton e futbollistit të njohur Neymar me të dashurën e tij që në pamje të parë nuk ka asgjë të jashtëzakonshme, por nëse “e dashura” është Eva Murati, atëherë lajmi s’mund të kalojë në heshtje.

Fotoja e futbollistit brazilian përkrah një bruneje joshëse në shezlong, e postuar nga vetë Eva Murati, bëri lëmsh të gjithë dynjanë. Mjaftoi që lajmet të shpërthenin se ajo në krah të futbollistit ishte Eva. Por gjithçka ishte një ngacmim i moderatores sportive që, ndoshta, nuk e parashikoi sa shumë zhurmë do të bëhej më pas.

Në një intervistë për Panorama Sport, modelja ka rrëfyer përvojën e saj të parë në krye të një formati sportiv sicc ishte Champions League, por nuk e ka anashkaluar lajmin që pushtoi mediat për foton me Neymar-in: “Është folur dhe shkruar më shumë se ç’duhet për këtë çështje. Megjithatë, gjithkush që ka kaluar qoftë edhe një herë në profilin tim, e kupton që unë i kam të zakonshme “memet” dhe mbi të gjitha, ato gazmore. Foton e Neymarit mua ma dërguan në Instagram. Një fans më tha: “Sa të ngjan…”, ndaj edhe e postova. Por, po e them tani: Nuk jam unë dhe mjafton të shohësh dorën e Nejmarit te këmbët. Ajo është e dashura e brazilianit, madje me këtë foto ai i ka bërë një dedikim. Në atë foto ishim si “dy pika uji”, por unë e postova vetëm për të bërë një shaka të vogël.”

Kaq dhe mjafton për të shuar çdo spekulim të mundshëm.