Estetika si gjendje e jashtëzakonshme

Lulzim Hoxha

Në gjendjen e vet të zakonshme, një objekt është i mbyllur me botën, derisa ‘pëson’ ndërhyrjen e jashtme subjektive të artistit, i cili e frymon duke i dhënë jetë, për ta shpallur pakthyeshmërisht si objekt të plazmuar me botë, si një formë universale frymimi. Pas impaktit me ndërhyrjen e qëllimshme të artistit, gjendja e zakonshme e objektit, kthehet në një gjendje të jashtëzakonshme, që arrin kulmin e vet në sublimimin e objektit artistik.

Objekti i mbyllur në një mungesë bote, papritur çelet për t’u transformuar në një objekt emetues bote. Në universin e gjësendeve, ai është shndërruar tashmë në një mungesë të gjendjes së vet, në këtë kuptim, në një mungesë të vetes së vet. Thënë ndryshe: estetiku (zgjatimi) i subjektit të artistit e ka privuar objektin e mbyllur artistik nga gjendja e tij e zakonshme si objekt i hedhur në botë.

Por nga buron fuqia botë-krijuese e estetikut të artistit?

A është ndërhyrja e tij ndaj objektit një shenjë e faktit se në subjektivitetin e artistit manifestohet një tepri me botë, apo ndërhyrja e tij mund të shpjegohet si një alfabet i cili humanizon një objekt të sendëzuar?

Në librin e tij “Kritika e Gjykimit”, Kanti shkruante se akti i krijimit është një veprim pa interes, por që krijon një interest ë ri. Kanti saktëson se është “fuqia përfaqësuese e objektit që paraqitet nga subjekti si krijim brenda fakultetit të imagjinatës”, e në këtë drejtim në vet natyrën e tij, objekti është i pajisur me një tepri të cilën vetëm subjekti i estetikut të artistit është në gjendje ta shquajë.

Artisti nuk bën gjë tjetër veçse e shndërron qenien e vet në një aparat transmetues të veprës artistike që gjendet brenda objektit. Në këtë kuptim, gjendja e jashtëzakonshme shpërfaqet në një plan diakronik tek subjekti artist dhe objekti artistik. Kjo fushë botë-krijuese nuk duhet parë në një tension dialektik mes aparatit estetik të subjektit dhe gjësendit të hedhur në botë, por si një plan që determinon shndërrimin e subjektit në një transmetues estetik të fuqive përfaqësuese të objektit.

Artisti është dëshmitari i parë i çeljes së gjësendit në një objekt që emeton estetikën e vet. Ky plan i përfshin të dy entitetet në një univers të ri simbolesh, në një alfabet krejt të ri konceptesh. Nga ana e vet, mosshpalosja e objektit si një send I mbyllur me botën, vazhdon të ekzistojë me transformimin e tij në një objekt artistik. Kushti për të fituar një truall të ri në këtë gjendje të jashtëzakonshme parakupton dyzimin e objektit dhe të subjektit artist.

Nëse subjekti i pajisur me botë, është njëkohësisht edhe botë-krijues, objekti i hedhur në botë përmban në vete potencialin për t’u shndërruar në një objekt emetues bote. Ndryshimi i planit simbolik nuk e rrafshon partikularitetin e subjektit artist të përthithur brenda gjendjes estetike dhe as objektin e estetizuar. Kështu për shembull, guri i pajetë dhe i pabotë, vazhdon ta ruajë mbylljen e vet pas ndërhyrjes së jashtme të skulptorit. Ai vazhdon të mbetet i pajetë në thelbin e tij partikular, ndonëse tashmë është kthyer në një skulpturë, pra diçka që në thelbin e vet partikular, ai s’është.

Te libri “Çelnaja”, filozofi Italian Giorgio Agamben shkruan se “nëse te vepra e artit bota përfaqëson ndajhapjen, trualli, nga ana tjetër, emërton ‘atë që ka për thelb mbylljen në vetvete”. Trualli shfaqet vetëm aty ku gjen mburojë dhe përkujdesje për thelbin e tij si mosshpalosje, dhe tërhiqet si i tillë përballë çdo hapjeje, duke e mbajtur veten përherë të mbyllur.

Prandaj, në kuptimin e gjerë të fjalës, vepra e artit është ajo që bën të mundur ardhjen në dritë të mosshpalosjes si të tillë. Ndërkohë që në kuptimin e ngushtë të fjalës, vepra e artit shpërfaq gjendjen e jashtëzakonshme të objektit artistik duke e truallëzuar atë në një frymë artistike.