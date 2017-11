Emily ka linjën e vetë të bikinit

Rreth 16 milionë ndjekës duhet të jetë një pasuri e vërtetë për Emilt Ratajkowski dhe ajo e di shumë mirë këtë.

Modelja, që me fotot e saj që të lënë pa fjalë me bikini gjatë verës, ka vendosur t’ shfrytëzojë më mirë. Por si? Duke krijuar një linjë të saj të rrobave të banjës. Quhen “Inamorata Swim” dhe ka tashmë një faqe të vetën në Facebook me mijëra ndjekës.

Ratajkowski ka nisur të postojë disa nga këto foto sensuale duke premtuar: “Soon” (Shumë shpejt) duke na lënë të mendojmë se çfarë po përgatit.