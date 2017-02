Kishte kohë që nuk postonte asnjë foto apo video në instagram, madje po flitet se gjatë verës shumë koncerte i kishte anuluar pasi i dashuri i saj ia kishte kompensuar të gjitha parate të cilat do ti mundë ti fitonte në koncerte.

Këngëtarja mjaft e pëlqyer nga publiku së fundmi ka festuar 30 vjetorin e lindjes, më datën 3 shkurt. Ajo e festoi ditëlindjen siç shumë vajza do të ëndëronin, me foto të bukura duke bërë ski dhe pastaj darkë të këndshme në një hotel superlukoze të Parisit, me pamje nga kulla Eiffel.

Ajo e la mister hotelin nga ku pozoi në fotot e fundit, mirëpo revista ‘Story’ zbulon vendodhjen e saktë ku u akomodua Elvana Gjata në Paris, që është i njejti hotel ku ka fjetur edhe këngëtarja me famë botërore Beyonce, gjatë ndalesës së turneut të saj në kyeqytetin francez. Bëhet fjalë për hotelin ‘’Shangri-La Hotel’’, ku Elvana ashtu si Beyonce kishin rezervuar suitën në katin më te lartë të tij, pamja e së cilës e bën gati të prekshme kullën Eiffel.

Në hotelin në fjalë çmimi për një natë kap shifrën e 19,000 dollarë, që nënkupton se është destinacioni i preferuar i pasanikëve nga e gjithë bota. Sipas mediave thuhet se Elvana po shijon pushimet me motrën e saj, mirëpo asnjëherë nuk postoi foto ku shihet me të, që ngre sërish dyshimin që mund të jetë me të dashurin e saj ende të panjohur për publikun ”biznesmenin nga Tirana”.