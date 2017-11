Migena Gjata ka mbajtur të shtunën më 4 nentor koncertin e saj të parë në Tiranë. Në mbështetje të sopranos së njohur, ka ardhur motra e saj, që është një këngëtare aq e dashur për publikun shqiptar.

Elvana Gjata nuk mund të mungonte kurrsesi në këtë event kaq të rëndësishëm për Migenën. E veshur me një fustan jeshil saten Elvana, ngjante mjaft elegante në fotot e publikuara nga IconStyle.

Ajo që binte në sy në veshjen e Elvanës ishte një shall i markës Fendi, që kushton plot 1890 dollarë. Shalli është realizuar 100 % nga qimet e dhelprës. Ia vlen apo jo ky shall me këtë çmim?