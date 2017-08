Këngëtarja e njohur Elvana Gjata nuk preferon shumë të eksperimentojë me modele të ndryshme flokësh.

Por kësaj radhe ylli ndërkombëtar ka vendosur t’i presë shkurt flokët e saj. Elvana ka postuar foto nga Prishtina ku shfaqet me flokët mbi supe.

Në fakt ajo ngjan aq bukur sa ne ramë në dashuri me këtë model flokësh. Me siguri ky model flokësh i bërë nga Elvana do të bëhet shumë i preferuar edhe nga vajzat e tjera.