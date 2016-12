Nga Daniel Guçe

Eksportet shqiptare vijojnë të rriten, krahasuar me një vit më parë. Rritja e eksportit vjen për një sërë faktoresh duke përfshirë: incentivat në paketat lehtësuese, masat fiskale apo administrative, të ndërmarra nga qeveria shqiptare në disa sektorë të ekonomisë. Rritja e eksporteve gjatë këtij viti, është një tregues i rëndësishem jo vetëm për ekonominë por e lidhur kjo dhe me standardin e produktit që ne i ofrojmë konsumatorit vendas dhe të huaj. Tregu i Bashkimit Evropian, mbetet destinacioni kryesor i produkteteve shqiptare referuar kjo raportimeve të përmuajshme të INSTAT-it për këtë vit që po lëmë pas.

BE, SHBA, Kina dhe Turqia, mbeten nga partnerët më të mirë ekonomikë të vendit tonë, sipas treguesve të Tregtisë së Jashtme. Por kush janë produktet ‘Made in Albania’ me të cilat ne prezantohemi me konsumatorin e huaj dhe kush është perceptimi lidhur me produktet shqiptare?

Shqipëria vijon të jetë pjesë e shumë panaireve ndërkombetare, kryesisht në ato të agro- përpunimit, tekstil-kepucë, turizmit etj. Kjo është një mënyrë e mirë për të njohur konsumatorin e huaj me produktet shqiptare por dhe një mundësi për sipërmarrësit, për të studiuar tregun dhe për të parë konkurrentët e tyre lidhur me marketimin dhe standardin e produktit.

Programet e ndryshme të BE lidhur me platformat për partneritet në biznes janë një garant për sipërmarrjet shqiptare, në mënyrë që të kenë mundesi reale për gjetjen e partnereve distributor të produktit të tyre.

Mbetet për t’u vlerësuar, se cilat janë potencialet e vendit tonë (në perspektivë), përsa i përket lëndës së parë apo prodhimit duke furnizuar tregjet e ndryshme apo duke qenë prezent në to.

Eksportet për periudhën, janar–tetor 2016:INSTAT, rendisin në vendin e parë produktet e grupmallrave Tekstile – Këpucë. Për shkak të industrisë së regjimit të përpunimit aktiv dhe brandeve ndërkombëtare prezente në Shqipëri, ‘Made in Albania’ mund të gjendet në mbi 50 shtete të botës. Produktet e kësaj kategorie e kanë renditur Shqipërinë nga vendet më të mira sipas rankimit të institucioneve ndërkombëtare duke marrë parasysh cilësinë e produktit Made in Albania si dhe respektimit të të drejtave të njeriut dhe kushteve të punës.

Në grupmallrat e dyta dhe nga më të rëndësishmet janë produktet: ushqime, pije, duhan. Produktet si vera, mjalti, vaji i ullirit, çajrat dhe bimët medicinale, etj janë produkte vazhdimisht në rritje përsa i përket eksportit. Sipërmarrësit e kësaj katergorie kanë qenë në një sfidë të vazhdueshme përsa i përket përmbushjes së standarteve për produktet e tyre, jo vetëm për eksport por edhe për konsumatorin vendas.

Bimët medicinale të cilat shkojnë për mjekësi, kozmetikë apo gatim, vazhdojnë ta rendisin Shqipërinë si eksportuesen e parë në Evropë.

Vaji i ullirit mbetet i veçantë për vlerën autoktone të varieteteve shqiptare. Prodhuesit kryesor të vajit të ullirit, që janë edhe eksportues, janë pothuajse të pajisur me të gjitha çerfitikimet e standardeve ndërkombëtare, por edhe një ambalazh cilësor, çka e bën këtë produkt të denjë përballë konkurrentëve të tregjeve të huaja. Për fatin tonë të mirë mbetemi konkurrues me vajin e ullirit për shkak se fermerët shqiptarë nuk përdorin kimikate/preparate për të stimuluar rritjen e frutit.

Industria e verës, ka filluar të thyej tabunë e “verës së mirë nga importi”, duke shtuar prezencën në tregje të reja nëpërmjet eksportit. Prodhuesit shqiptar të verës, u vlerësuan me medaljen e artë dhe të argjendtë, në panairin Ballkanik të verës për vitin 2016, duke u vlerësuar për varietetin autokton.

Kategoria fruta-perime, ka pësuar rritje vitet e fundit përsa i përket prodhimit dhe eksportit. Produktet e kësaj kategorie mbeten konkurruese për shkak të cilësisë dhe çmimit. Pothuaj 80% e eksportit të fruta-perimeve, shkon në tregun e Bashkimit Evropian.

Shumë produkte të grupmallrave të tjerë që mbajnë markën Made in Albania duke përmendur ato të plastikës dhe vetrorezinës po sjellin një traditë të re në Shqipëri si në anën profesionale por dhe futjen e modeleve të industrive të reja.

Gjithë konteksti i mësipërm, sigurisht që është pozitiv, dhe ne duhet të ndihemi krenar për produktet tona duke u përpjekur të gjithë për të ndihmuar në krijimin e një mjedisi dhe tradite zhvillimi të konsoliduar në këtë drejtim. Ka arsye për të besuar në cilësinë e markës “Made in Albania, prandaj le t’i japim kësaj marke besimin e merituar.

Shënim: Autori i artikullit në fjalë, Daniel Guçe, është këshilltar në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes. Ai gjithashtu është edhe drejtor i departamentit dhe eksporteve pranë AIDA-s(Agjencia e Zhvilimit dhe Investimeve).