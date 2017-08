Eklipsi diellor, shkencëtarët do të kenë një pasqyrë mbi misteret e universit

Eklipsi i plotë i diellit është një fenomen i rrallë natyror, i cili pritet të ndodhë më 21 gusht.

Shkencëtarët do të kenë mundësi që të mbledhin të dhëna relevante mbi fenomenin, gjatë kohës që hëna do të errësojë diellin.

Eklipsi pritet të zgjasë 90 minuta në territorin e Shteteve të Bashkuara.

Shumë aspekte në lidhje me Diellin ende mbeten një mister: çfarë shkakton shpërthimet solare, kur nxirren sasi të mëdha të energjisë dhe plazmës nga dielli, si dhe pse korona, atmosfera e Diellit, është më e nxehtë se sa sipërfaqja?

Eklipsi do t’u mundësojë shkencëtarëve që të gjejnë përgjigje në disa prej këtyre pyetjeve.

“Në laborator për momentin nuk është e mundur që të krijojmë kushtet e nevojshme për eksperimente, kështu që këto situata janë të shkëlqyeshme për vëzhgimin dhe mbledhjen e të dhënave.

Eklipsi do të na mundësojë një eksperiment të natyrshëm për të testuar disa nga këto pyetje. Hëna do të ketë madhësinë e përkryer për të bllokuar tërë sipërfaqen e diellit, duke e lënë të qasshme koronën, e cila është disa milion herë më e zbetë sipas mendimit tonë. Por, hëna siguron një pamje më të thellë. Me hënën, ne mund ta shohim koronën pothuajse gjatë gjithë rrugës deri në sipërfaqe”, thotë Ryan Milligan, një fizikant i punësuar në NASA.

Për shkencëtarët, është e nevojshme që të fitojnë sa më shumë njohuri në lidhje me yllin tonë. Bazuar mbi këto njohuri, ata do të kenë mundësi që të kuptojnë edhe më mirë yjet e tjera në univers. Përveç kësaj, dielli përbën edhe një kërcënim për Tokën, pasi vetëm një stuhi pak më e fortë diellore mund të prishë sistemet e komunikimit në planetin tonë. Për këtë arsye çdo informacion është shumë i vlefshëm.