Edi Rama flet për Kelment Balilin duke sulmuar Ben Blushin

Në fjalën e tij gjatë Asamblesë së PS, kryeministri Edi Rama u foli edhe për arrestimin e Klement Balilit, duke sulmuar deputetin Ben Blushi, të cilin e akuzoi se lexon librat e Berishës.

“Refuzoj të goditet policia dhe ministri për Balilin, nuk pranoj leksione, ata që japin leksione të tregojë a ishte i përfshirë Amerika me Escobarin, kur shteti më i fuqishëm investoi dhe u tërhoq për hunde nga Eskocbari, sepse kjo nuk është një luftë e lehtë që përkthehet gabim, si opinionet e Venecias.

Kjo luftë nuk bëhet duke recituar librat e Saliut, Balili në kërkim, sikur janë në kërkim bosët e narkotrafikut në Amerikanë dhe në të gjithë botën, pasi deri dje nuk do ishte në kërkim, por duke dëgjuar çiftelinë me drejtorët e policisë dhe sot është i fshehur vrimave dhe herët a vonë do të arrestohet.

Është shumë e ulët të akuzosh ministrin dhe policinë, pse nuk arrestohet sot një kriminel i shumë kërkuar, mund të kritikosh apo kërkosh llogari të mbyllur, por jo të dalësh në parlament apo konferenca për të thënë arrestojeni, se ndryshe jeni me këtë.

Edhe krimi dhe bosët e krimit, nuk i sollëm ne në 2013, i gjetëm këtu, mes tyre.

Kjo Shqipëri ishte kur një zyrtar i lartë ishte i dënuar me pranga në dorë në arrest shtëpi dhe Saliu thoshte pres vendimin e gjykatës dhe ai vazhdonte të ishte drejtor.

Nuk lejojmë këtë bashkë me tellallët që u bashkangjiten të na tregojë arat. Kanabisi, kanabisi, kemi një luftë të hapur të pa fituar, por kjo bimë nuk u shfaq bashkë me rilindjen”, tha Rama.