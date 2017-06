Kryeministri Rama bëri sot një vlerësim për kushëririn e Ermal Mamaqit, ish-ministrin dhe deputetin e PD, Sokol Olldashi.

Drejtuesi i “Xing me Ermalin” e pyeti:

Nëse do ishte ai kushëriri im gjallë, do ta kishe më vështirë…?

Edi Rama: S’e di, s’mund ta them këtë, por e vërteta është që ai ishte politikan i lindur. Kurse këta të sotmin janë politikanë fasonë, janë me material me porosi… ai ishte i lindur.