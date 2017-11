Pavarësisht se është rritur në Itali, fashionistja e njohur Lori Hoxha ka të njëjtat zakone si shqiptarët. Trashëgimtarja e Top Channel na e ka treguar sot përmes një postimi në Instagram, ushqimin që merr gjithmonë me vete kur del nga shtëpia.

Me një shprehje tipike të nënave shqiptare, Lori na tregon se gjithmonë detyrohet të marrë një banane kur del nga shtëpia.

Kjo ndodh jo se asaj i haet në moment banania, por më vonë mund të ketë uri.

“Mere një banane me vete se do të haet me vonë” më ka shoqëruar gjithmonë mua”,-shkruan Lori Hoxha.

Po juve ju ka thënë ndonjëherë mamaja të merrni një banane para se të dilni nga shtëpia?