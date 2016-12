E arrestuar 3 herë, por Kristjana Sexobeat nuk ndalet. Çështje e re në gjykatë për balerinëm

Nuk kanë fund telashet për Kristjana Ibron, balerinën e club-eve të natës e njohur ndryshe edhe me emrin Kristjana Saxobeat. E arrestuar të paktën 3 herë nga Policia, tashmë 18-vjeçarja do të përballet në gjykatë edhe me akuzën thyerjes së urdhërit të arrestit shtëpiak. “BalkanWeb” ka mësuar se në datën 19 dhjetor në Gjykatën e Tiranës është rregjistruar çështja për të pandehurën, të akuzuar për dy vepra penale: “Vjedhje” dhe “Largim i të burgosurit nga vendi i qëndrimit”.

Ngjarja

Në shtator të këtij viti Kristjana Saxobeat e akuzuar nga i dashuri biznesmen për grabitjen e një celulari “iPhone 6 plus”, thyeu urdhrin e arrestit. “Më datë 11.09.2016, ora 19:30, në rrugën “Nikolla Lena”, u kap në flagrancë, jashtë ambienteve të banesës së saj, shtetasja Kristiana Kastriot Ibro, e datëlindjes 04.01.1998, banues në Tiranë, me arsim 12 klasë, sepse Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me Vendim Nr. 2203, datë 02.09.2016, ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në Shtëpi”, për veprën penale të “Vjedhjes”. Materialet u referuan në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë”,- thuhej në deklaratën e policisë.

Që kur gjykata dha masën, Kristjana mohoi akuzat e biznesmenit 46-vjeçar me inicialet L.S. Ajo tha se ia kishte dhuruar celularin në momentin kur ka shkuar në banesën e tij bashkë me të motrën 16-vjecare. Sipas rrëfimit të saj të fundit për Bluetooth, ajo ka shkuar për t’i kërkuar biznesmenit 500 euro borxh, ndërsa ky i fundit i ka detyruar të konsumojnë kokainë, madje ka tentuar edhe ta përdhunojë.

Ibro tregoi se iku nga banesa e tij në një moment që doli nga shtëpia për të marrë doza të tjera kokaine. “Ne shfrytëzuam atë moment për të ikur. Morëm telefonin që na kishte thënë se na e kishte bërë dhuratë”,- tha ajo.

Arrestimet

Kristjana Ibro, e njohur ndryshe si ‘Kristjana Sexobeat’, e cila u bë e njohur pas publikimit të bisedave intime me reperin Noizy. Vajza me origjinë nga Korça është diskutuar shpesh në rrjetet sociale, për shkak të fotografive nudo që publikonte në profilin e saj. Kristjana ka patur një lidhje intime me 46-vjeçarin L.S, dhe pasi ka kaluar mbrëmjen në shtëpinë e tij, në mëngjes i ka vjedhur telefonin.

Sipas policisë, Kristjana Ibro u arrestuar të nesërmen e ngjarjes, ndërsa më parë rezulton të jetë dënuar edhe për veprën penale, “Drejtim mjeti pa leje drejtimi”

Më tetor të vitit 2014, adoleshentja Kristjana Ibro, në atë kohë 16 vjeçe ka qenë protagoniste në emisionin ‘Me zemër të hapur’ në “News24”. Ajo u arrestua nga policia me 29 gusht të 2014-ës pas një sherri banal me shoqen e ngushtë, Xhuljana Cela, e cila pas konfliktit në Gramsh humbi edhe fëmijën e saj. Për disa muaj vajza qëndroi në burgun 313 në Tiranë, ndërsa ishte nëna e saj e cila apeloi në ‘News24’ për lirimin e vajzës.

Kristjana

IU VRA I DASHURI

Kristjana Ibra ishte e dashura e Kevin Rrugovës, i cili u vra me armë zjarri rreth një vit më parë në zonën pranë ish-Ekspozitës në Tiranë. 18-vjeçarja njihet si Kristjana Saxobeat, për shkak të punës së saj si balerinë në lokale nate./BalkanWeb