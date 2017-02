Dy pёrvjetorё, hidhёrim-gёzimi

Dhimitёr Qosja*

Mё 6 shkurt tё vitit 2017 u mbushёn 50 vjet nga fjalimi ideologjik qё hidhte farёn e urrejtjes dhe paragjykimit, duke pёrhapur frikё dhe tmerr midis popullit, pёr tё luftuar pa mёshirё ata qё adhuronin Zotin, qё dashuronin lirёnё e besimit, lirinё e mendimit dhe lirinё e shprehjes. Ky fjalim shёnonte goditjen pёrfundimtare tё asgjёsimit tё institucioneve fetare, duke shkatёrruar objektet e kultit, duke tjetёrsuar dhe zhdukur pa kthim vlera tё jashtёzakonshme tё hisorisё, artit, arkitekturёs, historisё dhe kulturёs, njё proces qё kishte nisur shumё mё pёrpara. Kujtojmё se objekti i parё religjioz qё do tё shkatёrrohej ishte manastiri mё i famshёm i asaj periudhe, i Shёn Vlashit pranё Durrёsit.

Kёshtu nga Durrёsi i kulturёs sё lashtё, i vlerave me peshё nё historinё e tij, pёrcillej njё kulturё e barbarisё dhe vandalizmit. Gjithashtu ky fjalim shёnonte nisjen e njё indoktrinimi pёr tё krijuar “njeriun e ri”, duke instaluar kultin e udhёheqёsit si “Zot”, ndaj tё cilit tё gjithё duhej t’i bindeshin verbёrisht dhe ta adhuronin. Cilido qё nuk ndiqte linjёn e “zotit” tё ri tё shoqёrisё shqiptare, jo vetёm shpallej heretik dhe dёnohej, por edhe gjithё tё afёrmit pёrndiqeshin pa mёshirё. Kjo ideologji nё mёnyrё fatale ҫoi shoqёrinё tonё nё njё varfёri materiale, por mё shumё spirtuale, qё ende ёshtё kaotike edhe pse kaloi njё ҫerek shekulli nga dёshtimi i asaj ideologjie. Shkatёrrimi i pasurisё shpirtёrore dhe kulturore ёshtё i paimagjinueshёm. Ndoshta pёr brezin e ri nё kohёn e sotme vetёm pamjet e trishta nё Siri dhe Irak mund t’i japin tё kuptojnё ngjarjet e regjimit tё egёr ateist. Kjo kujtesё e trishtё kёrkon, pendesё dhe reflektim, lutje pёr tё mos harruar dhe guxim pёr rezistencё ndaj atyre qё ende glorifikojnё etёrit e tyre. Shumё plagё janё ende tё pambyllyra dhe herё pas herё individё me mentalitetin e djeshёm me pushtet ose jo, tentojnё tё ngacmojnё kёto plagё.

Krahas kёtij pёrvjetori tё hidhёrimit, njё pёrvjetor i gёzimit ёshtё dita e shtatё shkurtit tё vitit 2017. Mbushen 25 vjet nga hapja e seminarit tё Kishёs Ortodokse Autoqefale tё Shqipёrisё, nё mjediset e njё godine me qera nё Durrёs, qё mё pas ngrihet nё nivelin e Akademisё Teologjike. Akademia zhvendoset nё mjediset bashkёkohore pranё manastirit tё Shёn Vlashit dhe sot ёshtё institucioni mё i lartё arsimor pёr pёrgatitjen, formimin shpirtёror dhe shoqёror tё lidёrve tё famullive e komuniteteve pёr Kishёn Ortodokse nё Shqipёri.

Nё historinё e saj 25-vjeҫare janё diplomuar pothuajse 300 studentё, tё cilёt ofrojnё pёr shoqёrinё tonё nё mёnyra tё ndryshme. Kёshtu nё historinё e Kishёs Ortodokse nё Shqipёri kemi njё Akademi qё funksionon nё njё vend nga nisi shkatёrrimi i objekteve tё kultit, pёr tё pёrcjellё mesazhin e shpresёs dhe Ngjalljes, duke vёrtetetuar thёnien e Krishtit se: “dyert e hadhit nuk do tё kenё fuqi mbi tё” (Mt. 16;18).

Themelimi i kёtij institucioni vёrteton vizionin e Fortlumturisё sё tij Anastas, sepse Akademia pёrbёn gurthemelin pёr formimin, edukimin dhe ngritjen akademike tё personave qё kontribuojnё nё krijimin e komuniteteve tё besimtarёve, tё vlerave shpirtёrore dhe morale aq shumё tё nevojshme pёr shoqёrinё dhe kombin tonё. Krahas rindёrtimit dhe restaurimit tё objekteve tё kultit (adhurimit), po aq e domosdoshme ishte formimi, edukimi dhe shkollimi i brezit tё ri tё klerikёve dhe laikёve nё vend, me gjuhёn, kulturёn dhe traditёn e bashkёjetesёs kёtu. Nё kёtё pёrvjetor kemi detyrimin tё shprehim mirёnjohjen ndaj gjithё atyre qё kanё kontribuar qё nuk janё fizikisht midis nesh, por edhe ndaj gjithё atyre qё me sakrifica tё mёdha vazhdojnё tё kontribojnё. Ёshtё njё bekim i madh pёr Kishёn Ortodokse kontributi i kёsaj qendre shpirtёrore dhe arsimore, por jo vetёm pёr tё, por pёr gjthё shoqёrinё tonё sepse nuk mund tё kuptohet kombi i Shqipёrisё pa shoqёrinё ortodokse. Dhe kjo mbetet sfida qё duhet fituar gjithmonё sepse re tё ndryshme tentojnё tё mbulojnё rrezatimin e saj.

Prandaj ёshtё e nevojshme tё vlerёsohet, tё mbёshtetet dhe tё promovohet, sigurisht pa mёnjanuar asnjё institucion arsimor nё vend qё kontribuon pёr arsimimin e brezit tё ri.

Ashtu siç kёrkohet edhe mё tej ndёrgjegjёsimi i mёtejshёm i atyre qё ofrojnё me mёsimdhёnien dhe shembullin e tyre pёr tё ruajtur lartёsinё dhe nivelin.

*Pedagog nё Akademinё “Ngjallja e Krishtit”, Shёn Vlash, Durrёs.