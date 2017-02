Një familje me dy invalidë në Durrës është përplasur sot fizikisht me policinë dhe përmbarimin, pasi ky i fundit u ka kërkuar të lirojnë banesën. Familja Isufi thonë se jetojnë prej 72 vjetësh në atë shtëpi dhe po largohen me forcë.

Ata kanë bërë rezistencë, për të mos lejuar policinë dhe përmbarimin të futen në banesë për të larguar mobiljet dhe paisjet elektroshtëpiake. “Nuk kemi ku të fusim kokën, jemi dy invalidë që kërkojmë kujdes” janë shprehur ata.