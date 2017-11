Doganierët kalojnë kamionin kontrabandë dhe arratisen në Greqi

TIRANE- Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari dixhital, i cili thotë se pas kalimit të mallrave kontrabandë me kamion në pikën kufitare të Qafë Botës, 2 doganierët dhe 2 shoferët janë arratisur në drejtim të Greqisë. Sipas qytetarit dixhital personi kryesor në këtë kontrabandë mallrash është përgjegjësi i turnit Endri Dafa.

Statusi i Sali Berishës:

Doganieret e Narkoshtetit te Norieges kalojne kamionin kontrabande dhe arratisen ne Greqi!

Lexoni mesazhet e qytetareve dixhital! sb

“Si kalove z.doktor?

Po ju bej me dije se dje kane kapur nje kamion me mallra kontraban ne aksin qaf-bot sarande.kamioni ka kaluar nga pika doganore qaf-bot.personi kryesore ne kete mega kotraban qe ka kohe qe vazhdon esht pergjesi i turnit endri dafa i cili ka nje ceshtje ende te pa mbyllur ne ne prokurorin e fierit me skandalin e naftes qe eshte bere publike nga criwn axhens.endri gjithashtu esht miku i ngusht i mirjan priftit.gjithashtu i ndihmuar dhe drejtori i kufirit perparm xhafer i cili mer pjesen rregullisht nga endri dafa.gjithashtu dhe miku i ngusht i cakos.te pershendes!

Dhe dicka tjeter shum pikante,i qith turni i doganes qaf-bot jane aratisur ne greqi”

“Mirdita.

Nje fakt shume i rende ne kufirin e doganes se Sarandes.

Policia e krimit ekonomik te Sarandes dje sekuestroi nje kamion plot me televizora kontrabande qe sapo u futen nga dogana e Q.Botes.

Kamioni i kaluar kontrabande nga doganieret e ndrikulles se doganave u kap ne flagrance.

Behet fjale per nje grup te organizuar dhe qindra miliona leke.

Por hetuesit e doganave duan ta mbyllin dhe ta fshehin kete fakt trondites ku kalon kamioni diten per diell pa asnje dokument.

Prokuroria po kerkon doganieret qe u arratisen menjehere ne token greke.”