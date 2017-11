Kemi zbuluar anën romantike të Lorik Canës. Ai ka pyetur online sa trëndafila të kuq ka blere për ditëlindjen e Monica-s dhe nëse dikush e ka gjetur, me siguri do ketë thënë një numër të madh sepse ai ia ka mbushur shtëpinë me trëndafila, bashkëshortes.

Zbulojmë gjithashtu dhe që Monica po hyn në të 30-at. Ajo ndodhet në Tiranë, bashkë me familjen, ku një ditë para ditëlindjes ka bërë një trajtim në një spa të qytetit, më pas ka festuar me vajzat dhe e ka gjetur apartamentin të mbushur me lule, urime dhe dashuri. Kjo është vetëm një nga vazot.

Me sa duket familja po jeton në Tiranë dhe me siguri largimi tani nuk do jetë i shpejtë.