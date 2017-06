Denoncimi/ Berisha: Ja një tjetër rast kur Kodheli përdor ushtrinë në fushatë

Ish kryeministri Sali Berisha ka akuzuar sërish sot Ministren e Mbrojtjes, Mimi Kodheli se ka angazhuar ushtrinë në kohë fushate.

Duke iu referuar mesazhit të qytetarit dixhital, Berisha thotë se ushtria është angazhuar në vënien e hekurave të urës që lidh Zallbastarin me Bastarin e Mesëm, tender ky që është fituar nga vëllezërit e deputetit të PS, Xhemal Qefalia.

STATUSI I PLOTE

Ne shkelje te rende te ligjeve te vendit, ndrikull Kodheli dhe gjeneal Trafiku shnderrojne Ushtrine ne armen e partise-shtet! Qytetari dixhital denoncon me mesazh dhe foto kete krim elektoral! sb

“14/06/2017, 15:04:27: ‪Doktor pershendetje po te informoj per nje afere…ura qe lidh komunen e zallbastarit me bastarin e mesem eshte e fituar me tender dhe makinat e ushtrise sot ne dite fushate po kontribojne per venjen e hekuarave te ures,me sa di une tenderin e Kane fituar vellezerit e Xhelal Qefalise sps ato po i ndjekin punimet. Une jam.”