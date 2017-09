Defne dhe Omeri i “Dashuri me qera”, bashkë në projektin e ri

Dy yjet e serialit turk “Dashuri me Qira” do të bashkëpunojnë sërish në projektin e tyre më të ri.

Bëhet e ditur se kanë nisur xhirimet për serialin më të ri me titull “Qëndro me mua”, me regji të Muzaffer Yildirim, ku në rolet kryesore është Baris dhe Elçin.

Seriali do të xhirohet brenda pesë javëve, në disa vende të Stambollit si dhe në një ishull të Turqisë Heybeliada.

Mësohet se Baris Arduç do të luaj në rolin e Mert, ndërsa Elçin Sangu do të jetë Ada.

Komedia romantike pritet të shfaqet në ekranin turk gjatë muajit nëntor, ndërsa të gjithë fansat e çiftit do kenë mundësinë për t’i parë sërish bashkë aktorët e tyre të preferuar.