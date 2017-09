Dasma e tretë/ Xhensila sërish nuse dhe sapo na dha një goditje në zemër!

Ata e kishin paralajmëruar se do të kishte një dasmë mbrëmjen e sotme, një ceremoni e cila do të jetë tejet private vetëm me familjarët e Xhensila Myrtezaj (Kallaku) dhe Bes Kallakut.

Dasma e datës 1 shtator na la të gjithëve përshtypjet më të mira të mundshme dhe këngëtarja ishte një nga nuset më të bukura që kishim parë.

Dasma e Besit dhe Xhensilës u quajt përrallore, ndërsa Xhensila një princeshë me fustanin e bardhë. Megjithatë nëse në dasmën e parë i dhamë pikët maksimale, sot mund të themi se pasi e pamë sërish nuse morëm një goditje në zemër.

Xhensila është shfaqur e veshur me një tjetër fustan i cili e tregon shumë bukur si dhe me flokët të kapur bisht. Mund të themi se këngëtarja duket shumë bukur me flokët në këtë model dhe me grimin që ka zgjedhur edhe pse për këtë fakt askush nuk kishte dyshime. Dasma e tretë e vërtetë!