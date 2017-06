Damiano “plas bombën” e radhës dhe sulmon një tjetër: Unë t’i heq maskat ty dhe ҫdo banori

Damiano është kthyer në banorin më të përfolur jo vetëm brenda shtëpisë së Big Brother, por sidomos jashtë saj. Marrëdhëniet që ka pasur para se të hynte në shtëpi, por edhe ato që ka krijuar gjatë ljës, Damiano i mban si gur rezervë, me të cilin mund ta godasë sapo “sulmohet”. Kështu ka ndodhur së fundit me Damianon. Me sa duket, inati e ka kapur këtë herë me Elsamedin, i cili është kënaqur me daljen e Damianos nga loja. Në një postim të tijin në Instagram, Damiano shprehet i revoltuar dhe i kujton Elsamedit se ka qenë pikërisht ai që e ka ndihmuar të jetë pjesë e kësaj loje.

Me vjen o plak, se ket foto shkruan “miku im”. Dhe kurrësesi ti të paktën nuk duhet të gezoje për daljen time. Ishe ti që në këtë kafe je luturrrr me orë të tëra që uneë të flisja me produksionin, që të futeshe. Kur të thashë pse? Me the “sepse dua te promovoj klipet e mia , dhe aty do më njohin “ Dhe kam qenë unë që ta kam përkthyer mesazhin në italisht , që i dërgove Alessias. Dhe për hir të kësaj kafe, dhe ato ditë që dolëm, nuk duhet të gëzoje. U fute, nuk gjete kundërshar dhe u bëre kopja ime, o plak. Për hir të njohjeve tona duhet të ishe Elsamedi atje. Nejse, ikeeeee dhe ti o plak, u shite. Mos harro, unë t’i heq maskat jo vetëm ty, po ҫdo lloj banori atje. Ik lëpiju tani, që transmentojnë klipet e tua të deshtuara, se vetëm këngëtar nuk je. Bëj reklamë porshit që të ka ble vëllai me syzet e mia. Dhe mos harro, bli ndonjë folloë në Instagram. MOS PRETENDO NJE KRIJIMTARI QE KA LINDUR E VDEKUR. SE PO TE BERA UNE DISS, TE SHKARRAVIS. Aq këngëtar je, sa dhe emrin ma ke bërë ” Elssamed_bb9 “ AHHHH DHE MBAS ASAJ BISEDE NE INBOX , PSE BLOCK?