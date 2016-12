Cila është dhurata më e shtrenjtë e Krishtlindjeve? Ja çfarë morën VIP-at shqiptarë

Mes shumë dhuratave të festës së Krishtlindjeve, me siguri dhurata më e shtrenjtë është ajo e modeles së njohur Emina Çunmulaj, e cila është surprizuar nga bashkëshorti me një makinë Bentley Contenental.

Pasi e ka postuar në Instagramin e saj, Emina ka falënderuar bashkëshortin për dhuratën e çmuar.

Por edhe pse më të thjeshta, edhe të tjerë personazhe kanë marrë dhurata të çmuara këtë Krishtlindje.

Ende pa trokitur Krishtlindja, Rozana Radi e hapi dhuratën e saj. Një parfum “Amouage”. Nuk e dimë se kush ia ka dhuruar, por me siguri i ka pëlqyer shumë Rozit.

Luana Vjollca, edhe këtë festë është mbytur nga lulet. Një buqetë e madhe me lule të ëmbla i është dhuruar bukuroshes së ekranit. Edhe Luana nuk i ka rezistuar dot tundimit për ta ndarë me të gjithë gëzimin e dhuratës. As për të nuk e dimë dhuruesin.

Armina Mevlani, dhuratën e parë të Krishtlindjeve e ka marrë nga mikesha e saj e ngushtë. Ajo e njeh mirë dhe ia di shijet e holla, ndaj s’mund të gabonte. Një buqetë me tulipanë dhe një çantë Chanel.

Por nuk është e vetmja për Arminën, sepse ka marrë edhe një surprizë tjetër që, me siguri, është nga partneri i saj. Një buqetë në formë zemre me trëndafila lejla.

Albana Osmani e ka akoma poshtë pemës dhuratën në shtëpinë e saj. Edhe pak ditë pasi të mbarojë programet e Vitit të Ri në Top Channel, do t’i bashkohet edhe ajo familjes për të gëzuar bashkë me ta./Revista Class