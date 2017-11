Aktorja bionde është shndërruar krejtësisht për rolin e saj si spiune dhe vrasëse në filmin e ri.

Disa foto nga seti i “The Rhythm Section” në Dublin, gjatë fundjavës, e paraqisnin bionden e bukur, me flokë të shkurtër, me një pamje të papastër, me tuta të varura, me një pamje që nuk njihet.

Ndërkohë, bashkëshorti i saj, Ryan Reynolds ka reaguar ndaj këtyre fotove me një postim në Instagram. “#nofilter” ka shkruar ai poshtë fotos nga roli i Blake Lively-t.

Lively e ka pranuar shakanë dhe ka komentuar më pas. “Vetëm më të mirën për BSGJ 2010”. Ajo mesa duket ngacmon bashkëshortin që është kurorëzuar ‘Burri më Seksi’ në vitin 2010 nga revista People.

Megjithatë, me sa duket, këto shakara janë shumë të zakonshme për Lively, 30 vjeçe dhe Reynolds, 41, të martuar pesë vjet më parë.

Para postimit me shënimin #nofilter, Lively është tallur me Reynolds për ditëlindjen e tij me një foto të Ryan Gosling. “Gëzuar ditëlindjen, i dashur”, shkruante ajo.

Dhe një vit më parë, ajo e uronte atë në mbrëmjen e Njerëzve më me Ndikim të TIME—me një foto të John Legend.

“Urime njeriut më me ndikim në jetën time. Njeriu më i mirë që njoh… ti e meriton këtë nder të @time 100 …Vetëm sikur burri im të të mos kishte bllokuar në këtë foto. Më fal @johnlegend”, shkruan ajo.

Reynolds ka vepruar njëlloj në Instagram-in e tij. Në ditëlindjen e saj, postoi një foto të të dyve, por e preu bashkëshorten. “Gëzuar ditëlindjen bashkëshortes sime të mahnitshme”, ka shkruar aktori poshtë fotos së tij, konkretisht.

Dhe ai e festoi premierën e filmit ku interpreton Blake, All I See Is You, duke bërë shaka që ai dhe Lively nuk janë takuar kurrë më parë. “Gjithashtu, unë u martova me gruan time online, kështu që ishte bukur që më në fund ta takoja personalisht”, shkruante ai pranë fotos.

Ka gjetur tenxherja kapakun!