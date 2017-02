Çfarë ka ndodhur më 6 shkurt?

1227 – Princi Ferrand i Portugalisë lirohet nga Louvri. Ai ishte martuar me konteshën e Flanders. Por edhe pse pritej t’u shërbente francezëve, Ferrand mori anën e interesave flamande, prandaj edhe u burgos. Në atë kohë Louvri ishte kështjellë – burg. Gjatë Revolucionit francez, në vitet 1790, Asambleja Kombëtare dha urdhër që kështjella e Louvrit (e restauruar dhe zgjeruar) të përdorej si muze për kryeveprat franceze të artit. Muzeu u hap më 10 gusht 1793 me një ekspozitë të 537 pikturave, shumica ish prona të konfiskuara të monarkistëve dhe kishës. Në vitin 1801, me koleksion tashmë të shtuar, muzeu i Louvrit u quajt Muzeu i Napoleonit. Pas humbjes së Napoleonit në Waterloo, shumë vepra të konfiskuara iu kthyen pronarëve fillestarë, ashtu si dhe emri Louvër muzeut. Modernizimi dhe pasurimi i muzeut të Louvrit vazhdoi falë donacioneve. Në vitin 2008 koleksioni u nda në 8 pavione, duke filluar nga antikiteti egjiptian, grek, etrusk, romak, Arti Islam, Skulptura, Arte dekorative, Piktura, Gravura e Vizatime.

1893 – SHBA – Propozimi për ndërtimin e Katedrales Kombëtare të Uashingtonit miratohet nga Kongresi dhe nënshkruhet nga presidenti Benjamin Harrison. Guri i parë i themelit të Katedrales do të hidhej më 1907 nga presidentit Theodor Roosvelt dhe punimet do të përfundonin 83 vjet më vonë, në vitin 1990, në prani të presidentit George W Bush. Një skulpturë me pamjen e Nënë Terezës është pjesë e fasadës së kësaj Katedrale madhështore në kryeqytetin amerikan.

1919 – Britania u jep grave të drejtën për të votuar; por vetëm atyre 30 vjeç e sipër.

1929 – Alexandri I vendos një diktaturë mbretërore në Jugosllavi.

1929 – Nënë Tereza arrin në Kalkuta për të filluar punën e saj bamirëse mes njerëzve më të varfër dhe më të sëmurë të Indisë.

1971 – Shkencëtarët kimistë në Berkeley të Kalifornisë krijojnë për herë të parë hormonet sintetike.

1958 – Çmimi Bollingen për poezi i jepet amerikanit Edward Estlin Cummings (1894 – 1962), i njohur si e.e. cummings, me formë të emrit me shkronja të vogla në stilin e disa poezive të tij. Kumings shkroi rreth 3 mijë poezi, dy romane autobiografike, katër drama dhe disa ese; ai la pas vizatime e piktura të shumta. Cummings kishte pak interes në politikë para vizitës në Bashkimin Sovjetik në vitin 1931; pas të cilës ai u zhvendos në të djathtë të spektrit në shumë çështje politike e shoqërore. Megjithë imazhin publik si radikal dhe bohem, e. e. cummings ishte konservator, republikan dhe mbështetës i senatorit Joseph McCarthy gjatë fushatës kundër komunizmit në SHBA (makartizmit). Përsa i përket stilit poetik, disa nga poezitë e tij i përkasin vargut të lirë (pa shqetësim për metrikë e rimë); por shumë prej tyre kanë një strukturë të njohur sonetesh (14 vargje me rimë të ndërlikuar).

1967 – Revolucion kulturor – Enver Hoxha mban fjalimin kundër zakoneve prapanike dhe paragjykimeve fetare; brenda pak ditësh grupe të rinjsh (të mbështetur plotësisht nga policia) vërshuan kundër kishave e xhamive duke përdhosur, shkatërruar, djegur, plaçkitur në emër të luftës kundër së vjetrës Zoti u ndalua.

Shqipëria u bë vendi i vetëm ateist në botë, Perëndia u dëbua për t’i liruar vendin një Partie politike.

1974 – SHBA – Në përgjigje të krizës së energjisë më 1973, ndryshimi i orës (kursimi i kohë ditore) filloi gati katër muaj më herët se zakonisht.