Çfarë ka ndodhur më 27 dhjetor?

1831 – Pas disa vonesash, Charles Darwin niset nga Plymouth i Anglisë me anijen Beagle dhe 73 veta në bord. Ëndrra e tij për t’u bërë famullitar mund të priste.- ai gjithmonë kishte shpresuar për një udhëtim nëpër botë dhe e shfrytëzoi mundësinë e ofruar. Darwin sapo ishte diplomuar si gjeolog e natyralist, dhe kapitenit të anijes eksploruese duhej një specialist i tillë për vëzhgime ujore e gjeologjike në rajonet që anija do të eksploronte. Kronikanët thonë se moti ishte i mirë, qielli i kthjellët dhe era e mbarë; Darvinin e zë deti – dhe sëmuret pothuajse menjëherë. Beagle lundroi nëpër Oqeanin Atlantik, dhe pastaj kreu kërkime të hollësishme hidrografike rreth skajeve jugore të Amerikës së Jugut, duke u kthyer përmes Tahiti dhe Australisë pas udhëtimit rreth tokës. Ekspedita ishte planifikuar të përfundonte në dy vjet, por zgjati pothuajse pesë. Deri në fund të ekspeditës, Darvini kishte bërë emër si gjeolog dhe koleksionist fosilesh – botimi i ditarit The Voyage of Beagle i dha atij famë edhe si shkrimtar. Gjatë udhëtimit, Darvini e kaloi shumicën e kohës duke eksploruar: tre vjet e tre muaj në tokë, 18 muaj në det. Në fillim të udhëtimit Darvini kishte menduar të shkruante një libër për gjeologji, dhe tregoi se kishte edhe aftësi teorizuese; në Punta Alta të Argjentinës, Darvini zbuloi fosile gjigande të gjitarëve të zhdukur. Ai kreu vëzhgime të hollësishme të bimëve dhe kafshëve, me rezultate që tronditën besimin e tij se speciet janë fikse (të pandryshueshme). Pas kthimit në Angli, më 1836, Darvini thuajse e izoloi veten nga bota e shoqëria; për tu mendua, thelluar, shqyrtuar e reflektuar mbi shënimet dhe ato që kishte parë gjatë udhëtimit, i peshoi idetë e tij dhe vetëm pas 30 vjetësh shpalli teorinë e evolucionit nëpërmjet seleksionimit natyror; lajm jo i zakonshëm, që do të trondiste mbarë opinionin, do të nxiste reagime shkencore, fetare e publike; eksitim, zemërim, kundërshtim, miratim, habi, heshtje, debate, edhe sot.

1924 – Fan Noli, i shoqëruar nga një personel prej mbi 70 vetësh, përfshi ministrat e qeverisë së tij, i hipën anijes në Vlorë, kalon ngushticën e Otrantos dhe mbërrin në Brindizi. Mes atyre që ikën me peshkop Nolin, dhe që u përhapën nëpër kryeqytetet e Evropës, ishin sekretari i tij personal, Sejfulla Malëshova, Lazar Fundo dhe Tajar Zavalani; këta të tre nga Brindizi shkuan në Moskë; Mustafa Kruja shkoi në Romë, dhe Ali Bej Këlcyra u vendos në Paris. Më 30 dhjetor, Fan Noli shkoi në Romë dhe në takime me zyrtarë të qeverisë italiane dhe gazetarë, shprehu çudi dhe keqardhje që Italia nuk e kishte mbështetur atë kundër Zogut dhe jugosllavëve. Ish-kryeministri Noli deklaroi se do të kthehej në Amerikë, dhe kurrë nuk do të merrej më me politikë; katër vjet pjesëmarrës në politikën shqiptare ishin shumë, e kishin lodhur dhe zhgënjyer atë. Nga Roma, Noli shkoi në Vjenë, pastaj në Amerikë, por në Shqipëri nuk u kthye kurrë më.

1929 – Sekretari i përgjithshëm sovjetik Joseph Stalin urdhëron “likuidimin e kulakëve si klasë” në përpjekje për të përhapur socializmin në fshat. Dhe kulak quhej çdo fshatar që kishte dy lopë dhe 5 hektarë tokë në zotërim. Kjo ishte periudha e kolektivizimit të fshatit, një politikë që çoi në sekuestrime, vrasje, arrestime, burgosje, internime; në rënien e prodhimit dhe në zinë e madhe të bukës në fund të viteve 1920.

1945 – Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar krijohen me nënshkrimin e një marrëveshje nga 29 vende. Të njohur kolektivisht si institucionet Bretton Woods (emrit i qytezës në New Hampshire, SHBA), ku u themeluan nga delegatët e 44 vendeve në korrik të vitit 1944, Banka dhe FMN-ja janë shtyllat binjake që mbështesin strukturën e rendit ekonomik dhe financiar botëror

1978 – Spanja bëhet demokraci pas 40 vjet diktaturë frankoiste. Kjo periudhë tranzicioni ishte epoka kur Spanja doli nga diktatura e Francisko Frankos. Tranzicioni zakonisht thuhet se filloi me vdekjen e Frankos më 20 nëntor 1975, dhe përfundoi me miratimin e Kushtetutës së vitit 1978; të tjerë thonë se tranzicioni përfundoi me dështimin e një grushti shteti më 23 shkurt të vitit 1981, apo me fitoren elektorale të Partisë Punëtore Socialiste (PSOE) më 28 tetor 1982.

1983 – Papa Gjon Pali II viziton Memhet Ali Agçan në burgun Rebibbia dhe personalisht e fal atë për atentatin më 13 maj 1981 në Sheshin e Shën Pjetrit, ku Papa mbeti i plagosur. Pasi shërbeu 19 vjet burg në Itali, Agça u deportuar në Turqi, ku kreu një dënim dhjetë vjet burg për vrasjen e një gazetari kohë më parë. Ali Agça u lirua nga burgu më 18 janar 2010, dhe vazhdimisht e ka përshkruar veten si mercenar pa orientim politik, edhe pse dihet se ka qenë anëtar i organizatës ultra nacionaliste turke Ujqërit Gri.