Çfarë është amnezia, cilat janë shkaqet e humbjes së memories

Amnezi-a nënkupton humbjen e memories. Paaftësia e përkohshme për të mbajtur mend një emër, është një faktor që të gjithë ne e përjetojmë. Në momentin që ne e kujtojmë emrin, është shumë e vështirë për të kuptuar sesi ne e harruam. Amnezia në të vërtetë nënkupton një humbje të kujtesës, por jo të një humbjeje të përgjithshme, duke mos mbajtur mend asgjë. Procesi i memories është i vështirë dhe nuk është kuptuar plotësisht. Duket sikur pjesë të ndryshme të trurit janë të përfshira në pjesë të ndryshme të memories.

Shkaqet e amnezisë

Shumë elementë mund të shkaktojnë amnezinë. Kjo përfshin infeksionet dhe dëmtimet e trurit, ilaçet, ataket dhe reduktimin e qarkullimit të gjaku-t, veçanërisht tek njerëzit e moshuar. Në demencë, që shpesh është parë si sëmundja Alzheimer, humbja e memories ndaj ndodhive të fundit është gjëja e parë që vihet re, ndërkohë që memoria e ndodhive të së shkuarës është më e fortë.

Amnezia e përkohshme globale

Një formë alarmante por jo-serioze e amnezisë së përkohshme është e njohur si amnezia e përkohshme globale (TGA). TGA-ja është një ndodhi e përkohshme e humbjes së memories. Njerëzit e prekur janë të moshës së mesme ose të moshuarit. Ato shfaqen shumë normalë, i njohin njerëzit me të cilët ato rrinë dhe mund të kryejnë pa asnjë lloj problemi aktivitete të tilla siç është p.sh. ngarja e makinës. Megjithatë, ato kanë një humbje të thellë të memories dhe nuk janë në gjendje për të mbajtur mend gjërat e kohëve të fundit. Kjo është një gjë shumë e frikshme për tu përjetuar si për njerëzit përreth ashtu sikundër edhe për vetë personin.

Simptomat e amnezisë së përkohshme globale

Njerëzit me amnezi-në e përkohshme globale bëjnë pyetje në mënyrë të përsëritshme dhe shfaqin gjendje ankth-i, nervozizëm dhe hutim. Ata janë plotësisht të vetëdijshëm se ekziston një periudhë e pashpjegueshme që humbet nga kujtesa e tyre.

Shkaqet

Nuk dihet asnjë shkak pse ndodh kjo sëmundje. Variantet e migrenë-s dhe ataket, kanë qenë gjithmonë shkaqe dyshuese. TGA-ja mund të jetë shkaktuar nga aktivitete fizike ekstreme, aktivitete fizike në ujë shumë të ngrohtë ose të ftohtë, aksidente ose përjetime të forta emocionale. Të paturit e TGA-së nuk do të thotë që ekziston mundësia që të ndodhë një atak ose që personi është duke vuajtur nga ndonjë problem tjetër fizik. TGA-ja duhet ndarë nga gjërat e tjera që shkaktojnë humbjen e memories, një pjesë e të cilave mund të jenë kërcënuese për jetën.

Shërimi

Shërimi është zakonisht shumë i shpejtë. Rreziku i të paturit të një ataku të dytë brenda 5 viteve është raportuar rreth një përqindjeje 3 deri 20.

Çfarë duhet të bëni nëse ju ose dikush tjetër ka një humbje kujtese të menjëhershme?

Nuk ekziston asnjë mënyrë e thjeshtë për të treguar shkaqet e amnezisë, që shpesh është kërcënuese për jetën dhe që shkakton humbjen e memories dhe për këtë arsye duhet kërkuar në mënyrë të menjëhershme vëmendja mjekësore.

***

Ndryshimet e kujtesës

Ekziston një ndryshim ndërmjet humbjes së memories si rezultat i moshës dhe simptomave të demencës. Ky informacion përshkruan diferencat dhe jep disa këshilla sesi mund të mbahet memoria e mprehtë.

Një ndër simptomat kryesore të demencës është humbja e memories. Në të gjithë harrojmë gjëra me kalimin e kohës, por humbja e memories me demencën është shumë e ndryshme. Është e vazhdueshme dhe progresive, jo e rastësishme. Ajo mund të ndikojë në aftësinë për të vazhduar punën. Ajo nënkupton vështirësinë për të gjetur rrugën për në shtëpi, humbjen e aftësisë për t’u veshur dhe për t’u larë. Një shembull i harresës normale është e vajtura në kuzhinë dhe më pas harrimi se përse keni vajtur, ose ngatërrimi i çelsave të makinës. Por, një person me demencë mund të ngatërrojë çelsat e makinës dhe njëkohësisht faktin se përse ato përdoren.

Pikat kryesore rreth harresës normale

Me kalimin e moshës, ndryshimi më i zakonshëm ndaj të cilit ne ankohemi është ndryshimi i memories;

Ndryshimi i memories me moshën normalisht që nuk ndikon në mënyrë dramatike në jetën e përditshme;

Çdonjeri është i ndryshëm dhe efekti i plakjes tek memoria është e ndryshme për çdo person;

Kërkuesit shpjegojnë efektet e plakjes, në aftësinë për të marrë informacione të reja dhe për t’i ruajtur ato;

Kërkuesit gjithashtu sugjerojnë se kujtesa e jetës nuk ndryshon me kalimin e moshës.

Diskreditimi i miteve të kujtesës

Miti një: Harresa është një shenjë që diçka nuk është duke shkuar mirë me trurin tuaj.

Fakt: Nëse ne nuk do e kishim aftësinë e harrimit, të gjithë ne do të “çmendeshim”. Aftësia për të mbajtur mend atë që është e rëndësishme dhe për të eleminuar pjesën tjetër është pjesë e aftësisë tonë.

Miti dy: Humbasim rreth 10,000 qeliza të trurit në ditë.

Fakt: Kjo është një e vërtetë e frikshme dhe e ekzagjeruar. Disa pjesë të trurit bëjnë që të humbasin qelizat nervore, por jo ato pjesë ku procesi i të menduarit zhvillohet. Ju humbni disa lidhje nervore, por është e mundur që të rriten të reja, ose të ruhen lidhjet që keni, duke e ushtruar mendjen tuaj.

Miti tre: Krahasoni veten me të tjerët për të parë nëse memoria juaj është normale.

Fakt: Një varg i madh aftësish ekziston në popullsinë e përgjithshme. Edhe një person i vetëm përjeton një sërë variacionesh në kujtesë me kalimin e kohës. Ashtu sikundër disa njerëz kanë talent për muzikë dhe disa të tjerë jo.

Këshilla për ta mbajtur memorien tuaj të mprehtë

Deri tani nuk ekziston një kurë parandaluese për demencën. Megjithatë, ekzistojnë disa këshilla që ndihmojnë për ta mbajtur trurin tuaj në formë dhe memorien e mprehtë.

Shmangni substancat e dëmshme. Pirja e shumtë dhe drogat dëmtojnë qelizat e trurit;

Sfidoni veten. Lexoni vazhdimisht, mbani mendjen tuaj aktive dhe mësoni gjëra të reja të cilat forcojnë trurin;

Besojini më shumë vetes. Nëse njerëzit mendojnë se kanë nën kontroll jetën e tyre, në mënyrë kimike truri i tyre përmirësohet;

Pushoni. Tensioni ndikon në humbjen e memories;

Sigurojuni që të merrni gjumë mjaftueshëm;

Hani një dietë të mirë-balancuar;

Tregojuni të kujdesshëm. Përqendrojuni në atë që doni të mbani mend;

Minimizoni dhe rezistojini shpërqendrimeve;

Mbani një kalendar. Kjo mund ta mbajë mendjen tuaj të mprehtë;

Merrni kohën që ju duhet;

Organizoni sendet personale. Mbani një vend të veçantë ku të mund të vendosni çelsat e makinës dhe syzet;

Përsëritni emrat e të njohurve në bisedë.