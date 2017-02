“Fate të Kryqëzuara”, telenovela e cila është duke u transmetuar në Televizionin Klan, është një nga serialet e njohura turke që ka gozhduar para ekranit të gjithë shqiptarët.

Ngjarjet herë pas here kanë marrë drejtime e zhvillime të ndryshme. Pas vdekjes së Glyserenit, lindjes së djalit të Dilarës dhe Harunit, një ngjarje tjetër e fortë do të ndodh në këtë serial. Një ngjarje e cila ka lënë pa frymë të gjithë protagonistët në këtë serial dhe jo vetëm.

Pas një analize të ADN-së, krejt e rastësishme, do të mësohet se Ozani, që njihet si djali i madh i biznesmenit të njohur, Xhihan Gyrpënar dhe Dilarës, në të vërtetë nuk është djali i tij, shkruan opinion.al

Gjithçka ka nisur në rininë e Dilarës, e cila shoqërohej me dy nga shokët e saj, Harunin dhe Xhihanin. Para se të vendoste të bëhej gruaja e Xhihanit, Dilara kishte mbetur shtatzënë me Harunin. Kështu ajo vendosi të ndahej me Haruni dhe zgjodhi Xhihanin, pasi mendonte se atë donte më tepër. Ata u martuan dhe Xhihani më pas mendoi se kishte qenë ai, që e kishte lënë Dilarën shtatzënë.

Zbulimi i këtij lajmi ka turbulluar gjithë serialin, pasi jo vetëm Xhihani, i cili, për të disatën herë ndihet i mashtruar dhe i tradhtuar nga Dilara, por edhe më shumë Ozani, i cili në momentin që e merr vesh, nuk e pranon kurrsesi për baba Harunin, armikun më të madh të atij që ai gjithnjë ka njohur për baba, Xhihanit.

Në serial priten një sërë ngjarjesh që do të ndryshojnë rrjedhën dhe fatet e personazheve. Mbetet të shohim në TV klan se çfarë do të ndodhi dhe si do të përfundojnë personazhet, një gjë vlen të thuhet, ky serial nuk duhet humbur.