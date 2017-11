Çani për peshqit e Donald Lu-së: Të hyjnë burg Berisha, Rama, Meta dhe Basha

Gazetari Arian Çani ishte i ftuar në emisionin “Studio e hapur” të Eni Vasilit, ku u diskutuan deklaratat e ambasadorit amerikan në Tiranë Donald Lu.

Sipas tij deklarata e Lu-së ishte fyese, pasi thuhet “që ne i dimë kush janë peshqit e mëdhenj, por do ti kapim në janar, tani do i leme të lirë”.

“Deklarata e ambasadorit është shumë fyese për shqiptarët. Si mund të thotë dikush që ne i dimë por nuk i kapim, që këtu ka mbaruar gjithçka. Kjo gjë as në një vend më të fundit të Afrikës nuk mund të ndodhë”, deklaroi Çani.

“Unë po hedh një tezë. Drejtësia që është e amerikanëve do të jetë e varur nga dikush. Amerikanët do të bashkëpunojnë me dikë në këtë vend. Ata do të punojnë me qeverinë e fundit. Katër janë peshqit e mëdhenj: Edi Rama, Ilir Meta, Lulzim Basha, Sali Berisha. Në qoftë se në janar nuk bie ndonjë nga këta peshq, nuk ka më drejtësi.

Kjo është luftë shtrigash, kush është më i fortë gjuan më të dobëtin. Peshku i madh ha më të vogëlin. S’kam besim te askush vetëm te vetja ime. Hajde vendosim premisën do flasim për drejtësi apo për klane që duan të vijnë në pushtet. Bëhet fjalë për klane, nuk ka drejtësi. Ca domethënë ndikim? Ata e dinë dhe kanë prova dhe fakte që X dhe Y pushtetar i lartë është i implikuar në filan dosje dhe që do futet brenda në janar? Pse nuk bëhemi protektorat i SHBA? Duhet të jemi edhe de juro protektorat”, u shpreh Çani.