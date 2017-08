Bushi publikon listën e U-21 për Europianin: Të prodhojmë lojtarë për kombëtaren

Trajneri i përfaqësueses Shpresa, Alban Bushi, ka bërë sot publike listën e lojtarëve të grumbulluar për dy ndeshjet e radhës të kuqezinjve në Europianin e kësaj grupmoshe, ndaj Irlandës së Veriut dhe Islandës.

Ajo që bie në sy është prania e vetëm 6 futbollistëve nga kampionati shqiptar, ku dy prej tyre janë nga Tirana e Kategorisë së Parë.

Megjithatë, nuk mungojnë emra që janë larguar së fundmi nga Superiorja si Ramadani e Hebaj.

Në krahasim me grumbullimin e kaluar të përfaqësueses për sfidën me Estoninë, në radhët e kuqezinjve mungojnë Taulant Seferi, Sherif Kallaku, Agim Zeka, Ardit Krymi, Federiko Zenuni, Regi Lushkja dhe Grent Halili.

Shqipëria luan më datë 31 gusht në Irlandën e Veriut, ndërsa më datë 4 shtator përballet me Islandën po në transfertë.

Pasi ka shpallur listën e kuqezinjve Bushi më pas i është përgjigjur interesit të gazetarëve për çështje të ndryshme.

Alban Bushi mendon se Shqipëria U-21, nën drejtimin e tij, do të jetë konkluduese, do të shënojë sa më shumë gola: “Rëndësi ka që të krijojmë raste, nuk më shqetëson fakti që nuk po shënojmë shumë. Skuadra ka krijuar shumë raste në ndeshjet e fundit miqësore, ndaj jam i bindur se golat do të vijnë.

Dua lojë të mirë nga skuadra, synoj fitore në dy ndeshjet e radhës, në Irlandën e Veriut dhe në Islandë. Më ka kënaqur pa masë goli që ka shënuar Durmishaj në Greqi, pasi është sulmues dhe i duhen golat. Manaj nuk po aktivizohet rregullisht dhe është pa ekip, ndaj kam zgjedhur lojtarë të tjerë.

Kemi një skuadër pa shumë eksperiencë, vetëm pak lojtarë kanë luajtur edhe në kualifikueset e shkuara, por kam besim se do t’ia dalim. Më vjen mirë që po luajnë rregullisht disa lojtarë, grupi është shumë i mirë dhe plus i madh është që janë të rinj dhe do të jenë me U-21 jo vetëm këtë sezon, por edhe pasardhësin.

Synimi ynë është që të prodhojmë lojtarë për kombëtaren, ndaj dua që Keidi Bare bëhet pjesë e kombëtares së madhe, edhe pse do të ishte një mungesë e madhe për ne.

Te ne lojtarët janë të përkohshëm, ndërsa te kombëtarja do të jenë për 10-15 vjet. Na janë dëmtuar lojtarë të rëndësishëm, si Taulant Seferi, por nuk e kam grumbulluar Krymin, sepse në pozicionin e tij kam lojtarë që kanë më shumë minuta se ai. Kjo nuk do të thotë se Krymi nuk është në planet e mia, e ka derën të hapur. Kam grumbulluar më të mirët, për momentin, por kemi edhe lojtarë të tjerë në vëzhgim”.

LISTA

PORTIERË

Elhan Kastrati (Teuta), Mario Dajsinani (Skënderbeu), Gentian Selmani (Laçi)

MBROJTËS

Ardit Toli (Olimpiakos U-19), Bardhec Bytyqi (Alborg), Shaqir Tafa (Monopoli), Leonardo Maloku (Santarkanxhelo), Marlind Nuriu (Tirana), Albi Doka (Tirana), Kristjan Bushaj (Panionios), Irlian Ceka (Sambenedeteze), Arjan Qollaku (Grasshoper)

MESFUSHORË

Emanuele Ndoj (Breshia), Elvir Maloku (AEK Larnaka), Keidi Bare (Atletiko Madrid B), Qazim Laçi (Ajacio), Endri Çekiçi (Dinamo Zagreb), Kristal Abazaj (Luftëtari), Ylber Ramadani (Velje BK)

SULMUES

Fiorin Durmishaj (Panionios), Valdrin Mustafa (Kaizerslautern U-19), Rubin Hebaj (Domzhale)