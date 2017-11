Burak i plotëson dëshirën Fahriyes, paguan shumën marramendëse për vilën e saj të ëndrrave

Cifti i famshem ka marre me qira nje vile me kopesht dhe pishine ne Beykoz, Stamboll, e cila do ju kushtoje afer 5000 dollare ne muaj. Fahriye eshte shprehur: “Kam enderruar prej kohesh te kishte nje vile me kopesht. Burak-u me beri nje surprize duke e marre me qera kete vile pa me thene asgje mua.”



Por, ku kane jetuar ata me pare?

Burak Ozcivit dhe Fahriye Evcen, perpara se te martoheshin me 29 korrik te ketij viti, jetonin ne apartamentin e tyre ne İstinye, Stamboll . Apartamenti ishte ne pronesi te Fahriye-s.