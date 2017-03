Nga Anxhela Peza*

Nga ana mediaktike vërehet se po flitet shpesh për dhunën fizike dhe psikologjike që ushtrojnë nxënësit me njëri–tjetrin. Shumë fëmijë shkojnë duke qarë në shtëpi, duke u ankuar për pakënaqësinë nga shkolla, nga talljet e bashkëmoshatarëve të tjerë, apo të klasave më të rritura. Ky fenomen tashmë shumë i përhapur mbart emrin bulizëm, siç njihet në Perëndim. Diskriminimi dhe paragjykimi që has nxënësi në shkollë. Dikush mund të vë në lojë shokun e klasës për mënyrën e të veshurit, për ngjyrën e lëkurës, për sendet materiale, për një mossukses të tij në nivelin akademik apo të performancës fizike, për një foto famëkeqe, e shumë të tjera, ku vihen në lojë në mënyrë frekuente. Problematika e këtij fenomeni vjen në rradhë të parë, më vetëvlerësimin e fëmijës. Ndjesitë e inferioritetit, vetëvlerësimi i ulët, shmangie sociale, mosbashkëveprim me të tjerët, nuk shprehet më për ndjenjat dhe mendimet, e brendshme të tij, humb interesin për detyrat që i caktohen nga mësuesi. Sipas Institutit të Shëndetit Publik rreth 25% e nxënësve të Tiranës, nëpërkëmben nga bashkëmoshatarët e tyre. Kur flasim për dhunë psikologjike e cila ka të bëjë me sharjet, ofendimet, talljet, përbuzjen, dhe zbimin nga shoqëria, akoma më e rëndë është dhe dhuna fizike që ushtrohet mbi këta nxënës.

Shenjat që prindërit mund të evidentojnë fenomenin janë: Fëmija juaj mund të bie në depresion, duke ndryshuar rutinën e ditës, nuk dëshiron të shkojë në shkollë, nxjerr në pah arsye shëndetësore, si dhimbja e barkut, dhimbja e kokës, bëhen gati me vonesë për në shkollë. Pasi presioni që ai përjeton në klasë është kaq i fortë dhe e i madh saqë dhe vetë ai i beson të gjitha ofendimet që i drejtohen atij, e si pasojë nuk i pëlqen më vetja. Mund të shfaqë shenja agresiviteti, mërzitje dhe stresi të akumuluar. Në këtë pjesë prindërit i duhet të bashkëpunojë me mësuesin kujdestarë dhe psikologun e shkollës, për të ndihmuar fëmijën e tyre dhe zbuluar arsyen e këtyre simptomave. Mbështetja prindërore dhe ajo familjare janë ilaçi më i mirë për çdo fëmijë.

Duhet bërë e qartë se ky fenomen shpie jo vetëm në probleme më vetveten por edhe në pasoja më të rënda si anorekisa, bulimia, çrregullime të ndryshme, apo dhe e fundit tentative për vetëvrasje. Vetë shkolla të ngrejë një sistem të tillë ku vetë mësuesit psikologu i shkollës me punonjësin social dhe një pjesë të nxënësve të ngrejnë një grup disiplinor për ketë fenomen. Ti japin suport atyre nxënësve të diskriminuar, të shprehin që me herën e parë ku hasin një tallje kundrejt tyre.

*Psikologe këshilluese