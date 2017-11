Brenda dollapit të Kate Middleton, ja si dukej dukesha kur ishte një vajzë si gjithë të tjerat

Përpara se të bëhej anëtare e familjes më të famshme mbretërore të Evropës, familjes mbretërore të Mbretërisë së Bashkuar, Kate Middleton ishte një vajzë si gjithë të tjerat, me një look të zakonshëm që i përshtatej bashkëmoshatareve të saj ndonëse për shumëkënd është e vështirë të imagjinojnë dukeshën e Cambridge larg stilit të saj pagabueshëm. Por, ja që në fotot e mëposhtme do të vini re se Princesha e re e popullit ishte një vajzë që i pëlqenin T-shirt, pantallonat jeans, kanotioeret e pambukut apo dhe pantallonat e shkurtëra plot temina e xixa. Në galerinë e mëposhtme do t’ju njohim me Kate para se të bëhej një ndër femrat më të komentuara të të gjitha kohërave pas Lady Dianës.