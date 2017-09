Bregu ka një mesazh për të përgjumurit: Nga nesër…

Integrimi evropian ka qënë në fokus të diskutimit të sjellë nga Majlinda Bregu. Duke paralajmëruar një nisje të vrullshme drejt kësaj rruge nga nesër, ish-deputetja Bregu flet për ngritjen dhe organizimin e Shkollës Verore Evropiane, një iniciativë e Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian. Ajo ndër të tjera nënvizon se shkolla do të vazhdojë t’i ndihmojë të përgjumurit që të zgjohen, edhe si një përpjekje e parë institucionale për të forcuar kapacitetet e të gjithë aktorëve në këtë proçes.

“Kur Jean Monnet tha: “Asgjë nuk është e mundur pa njerëz, pa institucione nuk

zgjat asgjë, nuk kishte si t’i merrte me mend dilemat, gabimet dhe rreziqet që kërcënojnë sot projektin evropian.

Për këdo që ka punuar dhe është marrë me andrallat e kësaj përpjekje, përfshirë mua nuk besoj ka qenë aq e qashtër vetëdija për grackat e kësaj rruge.

Mua m’u deshën per shembull disa vite për të kuptuar mungesën e dukshme të shqetësimit ndër ne vendimmarrësit, për problemin e vërtetë që kemi me rrugëtimin tonë evropian: Ne duam të jemi në Evropë, por e kemi kaq të zorshme të investojmë pandërprerje e palakuar që kjo, të paktën për sa na takon ne, të jetë e patëmetë!

Dhe për të qënë e tillë, do këmbëngulje, metodologji, dhe nerva të forta.

Eksperienca më mësoi gjithashtu se nevojën për të ruajtur të pandryshuar vullnetin politik pro evropian, po aq dhe rëndësinë e rendit të duhur të punëve, asnjëherë të mbaruara tërësisht për një proçes kaq “të ngeshëm”, si ky i integrimit evropian.

Thënë këtë dhe meqë një sfidë çon në një tjetër, ndjehem mirë që në një kohë

kaq të shkurtër dhe jo aq të lehtë, kemi arritur të ngremë dhe organizojmë Shkollën Verore Evropiane, si një iniciativë e Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian.

Edhe pse ky është viti i dytë, përpjekja për të përmirësuar dhe zgjeruar më tej rrezen e kësaj nxënie, ka qenë edhe më e madhe. Edhe më e lodhshme po të doni.

Shpresoj që kjo shkollë do të vazhdojë t’i ndihmojë të përgjumurit që të zgjohen, edhe si një përpjekje e parë institucionale për të forcuar kapacitetet e të gjithë aktorëve në këtë proçes.

Janë institucionet ato që zgjasin, por pa njerëzit e duhur, nuk bëhet asgjë.

Nëse Jean Monnet do të na shihte sot, jam besimplotë se do të ishte “i lumtur” me dozën tonë të idealizmit pragmatik lidhur me BE e sotme.

Fillojmë nesër”, përfundon ajo.